內地近期有不少成年女性透過店舖的試身室試穿童裝，以營造上圍豐滿的「性感少女」效果，然後把試穿照片放上社交平台「爭妍鬥麗」。不過這股「呃like」風潮卻讓內地Uniqlo（優衣庫）首當其衝，店內不少童裝近期均被她們強行試穿至受損變形，無法出售，這些行為紛被網民狠批欠公德心。

內地多個社交平台近期出現大量成年女性穿上Uniqlo童裝拍攝的照片或影片，甚至有人會分享穿搭攻略。不過這股歪風卻令店家頭痛不已，因為童裝領口本身較小，成年女性在試穿期間，領口容易沾上粉底液、口紅等化妝品，部份童裝甚至經試穿後因而變形，導致它們最終淪為瑕疵貨品而被丟棄。有內媒近日走訪多家Uniqlo門店，發現仍有成人試穿童裝。據部份職員指，如看到成年人試穿童裝，會向對方建議試穿大一點尺碼的衣服，內地Uniqlo官方今日則表示正了解事件。

據悉，這股風潮源自意大利品牌Brandy Melville的一種穿搭風格，由於該品牌主打細碼女裝，不少女性穿上後能夠營造一種「性感可愛」風。而內地網上這班試穿童裝的女生，不少都刻意在帖文加上「BM風」標籤。不少網民對此狠批：「只為了拍照實在太缺德」、「其實只要他們穿完買了也無所謂，主要是把衣服弄髒、變形也不管就真的很過份」。

紅星新聞／《新京報》

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