內地熱門網上平台，近日經常聽到一句句「螞蟻呀嘿」，原來是出自一款近期流行的手機換臉App，不少明星藝人都有參與，甚至有內地用戶提供自己的相片，再找專人製作相關短片；但有律師提醒，內地人臉識別盛行，隨便向他人提供自己的相片，隨時會被不法分子利用，導致金錢損失。

抖音平台上，蔡卓妍、任賢齊、甄子丹、曹穎、朱梓驍等藝人紛紛上載自己唱「螞蟻呀嘿」的影片，引起無數網民跟風拍攝。影片是利用手機App Avatarify製作而成。Avatarify會根據用戶上載的照片，加入AI特效，令照片中任何人物、動物、卡通人物都能扭動頸唱出《dragostea din tei》的歌詞「Mai a hee，mai a hu，Mai a ho mai a ha ha」，歌詞的普通話發音與「螞蟻呀嘿」類似，所以因而得名。

在抖音話題中，「螞蟻呀嘿」的相關播放量達到23.2億次，有網民甚至將馬雲、馬化騰、朱克伯格等中外名人的照片放在一起「大合唱」，相當趣怪。

Avatarify最早出現於2020年初，由俄羅斯程式員Ali Aliev創作。他因為武漢肺炎疫情被迫在家工作，因為整天在家開視像會議太無趣，所以利用軟件把自己的頭像換成世界富豪馬斯克，但Ali Aliev最先創作的是一個代碼庫，及後簡化為App，大大降低用戶的使用門檻。

這款程式近日在內地興起，已連續好幾天在中國區App Store免費榜中登頂。不過這App僅供iOS系統下載使用，不少內地民眾為了緊貼潮流，專誠找技術人員幫忙製作影片。而在網購平台上，已有過百賣家聲稱可代為製作，定價由幾元到幾百元人民幣不等，有賣家出價每張圖片單人收10元人民幣（約12港元）。有賣家此前主要承接短片剪接，但近期因「螞蟻呀嘿」短片很受歡迎，才開始在網上宣傳可代客製作。

不過，有內地律師提醒，委託他人製作「螞蟻呀嘿」短片時，要注意被非法宣傳或營銷的風險。因為人臉識別系統在內地盛行，網民的個人正面照片一旦洩露，可能會被不法分子利用，甚至被層層兜售，最後用於借貸、辦理銀行卡等，最終造成金錢損失。網民若私自將名人頭像做成動畫短片並發佈傳播，則可能侵犯名人肖像權。

《楚天都巿報》／雷鋒網

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