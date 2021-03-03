日本官房長官加藤勝信早前通過日本駐京大使館，要求中國對日本人予以免除肛拭子檢測。 這則新聞這幾天登上微博熱搜成為熱議話題。現時「肛探檢測」仍未普及到所有內地城市，上海公共衞生教授認為，可透過糞便取樣方式替代肛探檢測。但接受了肛探檢測不表示能加快入境後的隔離時間，一名上月從大連入境的日本人表示，們全家在大連一家酒店接受21天隔離，其間接受鼻咽拭子、肛拭子和環境拭子檢測，結果呈陰性後，又在北京隔離7天。

上海市公共衞生臨床中心教授盧洪洲表示，通過肛探檢測的糞便檢測比通過上呼吸道樣本檢測更敏感、更準確，在入境人員的隔離期內進行肛探檢測，可以第一時間發現陽性感染者，防止輸入型病例引發本地感染。盧洪洲續指，在實際操作中，鼻拭子和咽拭子的採樣可能引發不適反應，出現假陰性結果；而肛探檢測也可以通過糞便取樣的方式來替代，以減輕入境人員的不適。

由於日本直飛北京的航班尚未回復正常，日本人多從遼寧大連、上海入境中國。旅客入境中國後要強制接受酒店隔離，在酒店內第3天、第7天採集鼻咽拭子進行核酸檢測，在滿第14天、第21天採集鼻咽拭子、肛拭子，以及環境標本進行核酸檢測並及時回覆結果。北京的一處隔離點的工作人員表示，目前接待的所有境外入京人士均需進行鼻咽拭子、肛拭子和環境採樣三種檢測。

上海已經在對入境人士進行肛探檢測，但並非針對所有人，而是根據具體的情況綜合判斷是否要做，當中包括其健康狀況、同航班人員核酸檢測情況，以及是否來自或者途徑疫情嚴重的國家。舉一個例子說，入境人士在機場經核酸檢測後，如果同一航班檢測陽性結果旅客有5宗或以上個案，首次檢測呈陰性人士在相隔第一次採樣的24小時後，需要再次採集包括鼻咽拭子、肛拭子、血液和痰液的全套樣本送檢。

近期從中東一國家入境廣州的韓先生表示，他並未在隔離时接到肛探檢測要求。一位從日前返回大陸工作的台灣人也表示，他於上月23日從福建廈門入境大陸，隨後按要求進行隔離，到目前為止僅被要求進行咽拭子和鼻拭子檢測，尚未收到必須進行肛探檢測的要求。

《環球時報》

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