全國港澳研究會理事田飛龍今日在香港報章撰文表示，愛國包含對黨的領導的「尊重」，但不等於要求「愛黨」，而香港人作為中國公民承擔的是「愛國義務」，對共產黨是「尊重」而非「強制熱愛」。不過，中央黨校青年幹部培訓班於前日（1日）開班，中共中央總書記習近平在開班儀式上發表講話，強調幹部要對黨忠誠是首要的政治品質，還要「敢於鬥爭」，中國共產黨就是依靠鬥爭才走到今天，也必然要依靠鬥爭贏得未來。

「敢於鬥爭是我們黨的鮮明品格。」習近平勉勵年輕幹部，要自覺加強鬥爭歷練，在鬥爭中學會鬥爭，在鬥爭中成長提高，努力成為敢於鬥爭、善於鬥爭的勇士。他強調，要堅定鬥爭意志，不屈不撓、一往無前，決不能碰到一點挫折就畏縮不前，一遇到困難就打退堂鼓；要善鬥爭、會鬥爭，提升見微知著的能力，透過現像看本質，準確識變、科學應變、主動求變，洞察先機、趨利避害；要加強戰略謀劃，把握大勢大局，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，分清輕重緩急，科學排兵佈陣，牢牢掌握鬥爭主動權；要增強底線思維，定期對風險因素進行全面排查；要善於經一事長一智，由此及彼、舉一反三，練就鬥爭的真本領、真功夫。

習近平指，年輕幹部是黨和國家事業接班人，必須立志做黨的光榮傳統和優良作風的忠實傳人；而幹部還要「對黨忠誠，是共產黨人首要的政治品質」。同時，他又提到，年輕幹部也要立志為黨分憂、為國盡責、為民奉獻，勇於擔苦、擔難、擔重、擔險，以實際行動詮釋對黨的忠誠。

他又提到幹部的品格和聘用條件，就是要「力戒形式主義、官僚主義。要把做老實人、說老實話、幹老實事作為人生信條」；共產黨的幹部要堅持當「老百姓的官」，把自己也當成老百姓，不要做官當老爺，在這一點上，年輕幹部從一開始就要想清楚，而且要終身牢記。

中央黨校校長陳希則表示，年輕幹部要深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，以及學習黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史貫通起來，深刻感悟黨的創新理論的真理力量、實踐力量、人格力量，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，切實增強學習和發揚黨的光榮傳統和優良作風的政治自覺、思想自覺、行動自覺，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥，以優異成績迎接建黨一百周年。

中央黨校中青年幹部培訓班簡稱「中青班」，學員是大多是40至50歲左右的官員。與每年一度的省部級幹部培訓班不同，中青班學員多為地市縣的廳局處級幹部，專為培養省部級的後備幹部，從招生到審查，都由中組部直接把關。

新華社

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