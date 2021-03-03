【習權兩會】全國政協會議今日開幕，昨日先舉行政協記者會。有記者問到中國疫苗安全性備受質疑時，不斷出口疫苗被認為是要通過疫苗外交來取得影響力，發言人郭衞民強調截至2月底，中國國內已累計接種5,200萬劑次疫苗，同時向69個國家提供疫苗援助、28個國家出口疫苗，數字還不斷增加中，斥那些質疑者思想「十分狹隘」。不過，他口中的接種劑數遠低於中國工程院士鍾南山日前所講6月底前可達至四成人口接種，然後達成群體免疫的說法，事實上，另一名內地專家張文宏也指要做到四成人接種有難度。

郭衞民昨被新加坡記者問到中國疫苗的安全性，以及大量出口疫苗至其他國家被指是增加影響力而罔顧人民時指，截至2月底，國內已累計接種了5,200多萬劑次的疫苗，同時向69個國家和兩個國際組織提供疫苗援助，並向28個國家出口疫苗，這些數量還在增加中。郭直斥出口疫苗為增加影響力的講法「十分狹隘」。

外輸量曾高於內地接種數

事實上，中國外交部上周二（2月23日）才說，中國向53個有需求國家提供援助，出口疫苗的國家則為27個。截至上月中統計，中國累計已向海外提供4,600萬劑疫苗，比當時中國人接種疫苗的劑次總數還要高。過了一個星期後的昨日，受中國提供疫苗援助國家增加16個，出口的國家增加一個。外交部前日又指，中方決定提供一千萬劑國產疫苗予發展中國家。中國不斷向外「大派」疫苗同時，國內接種比率卻十分低，數據網站Our World in Data（OWID）統計，全球最高疫苗接種比率國為以色列，每百人接種疫苗劑數比率超過九成，而不斷出口疫苗的中國則只有3.7%。

鍾南山日前在一個網上論壇表示，預計中國6月底接種率達四成，繼而達成群體免疫。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏則表示，雖然他不擔心國產疫苗產量，但是疫苗接種速度或會追不上，他強調，即使每天接種500萬次疫苗，要在6月底完成四成接種率目標十分困難。

廣東省不具名的醫生對本報表示，除或因疫苗大量出口至海外，內地人民也不願意接種疫苗也是接種率低的原因，他指，國內目前打的疫苗的防護等級較低，令人擔心沒有防疫作用。

全國人大記者會今晚召開

另一名匿名的免疫學教授對本報表示，中國如果要做到鍾南山口中的四成接種比率，也不是不可能，但是有沒有效還是可能是無法確定的。目前中國生產四種疫苗，科興和國藥的疫苗先在12月院條件上市，上月下旬再有另外兩款疫苗附條件上市。

郭衞民昨指，全國政協會議將於今日下午3時開幕，下周三（10日）閉幕。主要議程包括聽取和審議工作報告、討論十四五規劃和2035遠景目標綱要草案等。另外，全國人大記者會將於今晚9時召開。

新華社／《蘋果》記者