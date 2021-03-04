（更新：內容）全國人大會議5日上午在北京人民大會堂開幕，內媒4日晚公佈會議的議程，當中包括審議全國人大常委會關於提請審議《人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》草案。內媒列出今年人大會議的十項議程，香港選舉制度的議程則被排在第七項。張業遂表示，草案旨在「與時俱進」。資深時事評論員劉銳紹對《蘋果》表示，「與時俱進」就是要配合現時政治形勢，即是北京要牢牢掌握香港全面的管治權，認為此舉會「徹底破壞香港恆之有效的制度」。

在4日晚的記者會上，鳳凰衞視記者就議程中「完善香港選舉制度的決定」（草案）提問，全國人大發言人張業遂表示，香港的選舉制度是「特別行政區政治體制的重要組成部份」，但「近年來的情況表明，香港特別行政區選舉制度需要『與時俱進』作出完善」，「為全面準確貫徹『一國兩制』方針，全面落實『愛國者治港』原則提供健全的制度保障」。

張業遂又聲稱，全國人大作為最高國家權力機關，可以行使《憲法》和《基本法》賦予的職權，從「憲制層面對香港特別行政區選舉制度作出決定」。不過，張業遂未有提及目前香港選舉有甚麼問題，需要如何「與時俱進」，聲稱這項議程的具體內容，「可關注後續會議情況」。

黨媒《人民日報》記者向張業遂詢問去年立法工作情況和重點時，張業遂列舉五項重點，香港問題排在第三位，他表示「維護香港特別行政區憲制秩序、保持香港長期繁榮穩定、確保『一國兩制』行穩致遠提供法律保障」，全國人大採取「決定+立法」方式推出「港版國安法」。

張業遂列舉的其他立法重點，還包括完善公共衞生、貫徹總體國家安全觀、加強對國家重大戰略的法治保障及加快民生和社會治理。

就完善香港選舉制度的草案上，資深時事評論員劉銳紹對《蘋果》指出，張業遂所提及的「香港特別行政區選舉制度需要與時俱進作出完善」，其實就是配合現時政治形勢，即是北京要牢牢掌握香港全面的管治權。對於修改細節，劉銳紹認為已不再重要，因為北京當局往後會因應政治形勢或發現漏洞時再作收緊，「法律出現隨意性，任佢（北京）從心所欲……不惜一切徹底破壞香港恆之有效的制度」。

劉銳紹指，早於2012年出版的首部香港藍皮書《香港發展報告（2012）》中，已經透露北京對香港政制各種應對，當中提及中央對常任秘書長、主要官員等有推薦權、取消通識教育等，認為不同的「劇本早已經寫好」，只因應不同時間推出來而已。

全國兩會另一個熱門話題是軍費，南韓聯合通訊社記者問張業遂，今年中國國防支出是否會大幅增長時，張未有透露今年軍費增長，聲稱國防開支預算都納入國家預算草案，由全國人大審查批准，而中國的國防開支「總體上與國家經濟發展水平相協調」，並聲稱保持國防開支適度穩定增長，是「維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要」。

去年中國公開的軍費為1.268萬億元人民幣（約1.52萬億港元），前年則只有1.189萬億元人民幣（約1.43萬億港元），公開的升幅為6.6%。但事實上，去年一間國際研究所曾公佈，中國2019年的全球軍費已達約2萬億港元。

武漢肺炎爆發後，中國不斷向其他國家，特別是發展中國家送疫苗，進行「疫苗外交」，日本東京廣播公司質疑中國是否要達到地緣政治目的。張業遂仍堅稱「中國提供疫苗時也從不附加政治條件」，他表示，內地有17種武漢肺炎疫苗進入臨床試驗階段，4種已獲國家藥監局批准有條件上巿，中國已向60多個有需要國家提供疫苗，亦有40多個國家正與中國商討購買疫苗。

中美關係亦是一個關注焦點，美聯社記者問張業遂如何展望中美關係時，曾任中國駐美國大使的他表示，中國對美國的政策保持連續性和穏定，一貫主張不衝突不對抗，同時堅定維護國家主權和安全。他又指出，中美兩國存在分歧是正常的，但衝突和對抗不符合任何一方利益，而且兩國在氣候變化、對抗武漢肺炎、促進全球經濟復蘇、維護地區和平穩定等領域上有共同利益，推動中美關係穏定發展符合兩國利益，也是國際社會的期望。

今年全國人大的會期共7日，明日上午開幕，11日下午閉幕，其間將會召開3次全體會議。張業遂表示，今次會議實有代表2,953名，目前已有2,907名代表報到。

全國政協今日揭幕，全國政協主席汪洋發表工作報告時，沒有提及「一國兩制」，僅表示今年將堅定支持全面落實「愛國者治港」原則。

議程內容：

一、審議政府工作報告

二、審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案

三、審查2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計劃草案

四、審查2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案

五、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審查《中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）》的議案

六、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）》的議案

七、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案

八、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

九、審議最高人民法院工作報告

十、審議最高人民檢察院工作報告

新華社／中國網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！