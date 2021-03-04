國家航天局今日發佈3張由火星探測器「天問一號」拍攝的高清火星照片，包括2張黑白照和1張彩色照，照片中，火星表面小型環形坑、山脊丘等地貌清晰可見。航天科技集團官員披露，天問一號將於今年5月至6月擇機着陸火星。

根據今日（4日）國家航天局發佈的3張火星表面的高清照片顯示，2張黑白影像是由高解析度相機，在距離火星表面約330至350公里高度拍攝，清晰顯示火星表面小型環形坑、山脊、沙丘等地貌。據測算，圖中最大撞擊坑的直徑約620米。另外一張彩色圖像由中解析度相機拍攝，畫面為火星的北極區域。

天問一號自2月26日起在停泊軌道展開科學探測，搭載的高解析度相機、中解析度相機、礦物光譜儀等陸續開機，獲取科學資料。

《環球時報》引述全國政協委員、航太科技集團科技委主任包為民表示，天問一號正以每秒4.8公里的速度在火星軌道上進行環繞探測，各項指標正常，儀器設備工作正常。為了後續任務的順利進行，天問一號在到達火星後還要對預選着陸區「烏托邦平原」的地形、地貌進行詳查，對進入火星的飛行走廊的氣象進行觀測。經過綜合風險分析，天問一號將於今年5月至6月擇機着陸火星，開展後續的探測任務。

包為民又稱，天問一號起步較遲，但起點高、效率高、挑戰大、創新強，三步並作一步走。他還透露，今年中國航天發射有望首次突破40次，空間站將進入建造階段。

新華社／《環球時報》

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