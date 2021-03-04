內地的新聞自由一直備受批評，日前北京的駐華外國記者協會（FCCC）的報告，更批評中國藉疫情限制外媒採訪，形容中國的新聞自由度急速下降。不過，官方再以今年是「十四五」規劃開局之年為由，進一步加強記者管理，嚴格發放記者證，直言要做到對媒體、內容、人員及行為全部都管。

微信公眾號「中國新聞出版廣電報」今日報道，指有中宣部傳媒監管局負責人表示，在「十四五」開局下，要堅持「嚴」、「優」標準強化傳媒監管。

報道指，傳媒監管局今年要建立完善監管長效機制、繼續深入展開「打擊新聞敲詐和假新聞專項行動」，嚴查追究真假記者勾結串通，在網絡平台以新聞敲詐，通過有償撤稿、廣告合作等方式勒索錢財等違法違規行為。

此外，該負責人又指，要成立「政治過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗」的新聞記者隊伍，培訓時着力提高記者政治質素及黨史教育。而今年的新版記者證將嚴格審核發放，對記者做到「一證四管」，即管媒體、管內容、管人員、管行為，引導記者積極宣傳黨的主張，傳播正能量。

報道指出，報紙是重要的新聞輿論陣地，傳媒監管局將認真履行報紙行業監管職責，引導報業把握正確政治方向、輿論導向、價值取向，以正面宣傳為主。

傳媒監管局並將研究修訂《報紙出版管理規定》，落實報紙年檢、審讀、出版質量檢查等工作，嚴肅處理存在嚴重問題的報紙，強化監管。

中國新聞出版廣電報

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