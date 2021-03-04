全國政協十三屆四次會議將於今日（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕。在會議前夕，不少政協委員紛紛接受內媒採訪透露將會提出的議案，例如全國政協委員、九三學社中央委員許進就表示，他打算建議取消義務教育階段英語的必修課地位，並反問「為了學英語，學生和家長耗費了大量的時間和精力。但是隨着經濟社會發展，英語真的有這麼重要嗎？」；事件引起網民熱議，有人批評他「胡說八道」，「這是想讓我未畢業就失業啊！」

許進周四（4日）接受內媒訪問時稱，將在今年兩會上建議改革義務教育階段英語的必修課地位，反問「為了學英語，學生和家長耗費了大量的時間和精力。但是隨着經濟社會發展，英語真的有這麼重要嗎？」，又指自己經過研究後，發現現時翻譯機可以提供包括英語在內多種語言的口語翻譯服務，足夠應付衣食住行，且水平不低於大學英語6級，並預料翻譯在人工智能時代是即將被淘汰職業的前10名。

許進強調，音樂、體育和美術這三科素質教育課程佔比偏低，是各級學校面對的實際問題，「不再將英語課設置為必修主課，將解決素質教育缺乏課時的問題」，並建議「在義務教育階段，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主課；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試。」

不過網民均對有關建議嗤之以鼻，留言稱「真的是胡說八道，提高語文的影響力不是靠壓低英語的地位來實現的」、「都不學外語了，以後對外當瞎子、聾子？」、「提點有意義的提案好嗎？」、「取消了以後，家長只能花更多錢在課外補習」。

另外，全國政協委員、廣東財經大學法學院副院長魯曉明表示，將向大會建議修改《民法典》1047條的規定，將法定結婚年齡降低至18歲。他說，目前中國的法定結婚年齡為男方滿22歲，女方滿20歲，強調這是建基於上世紀80年代人口急劇膨脹、人口增長遠超社會承載能力的現實國情，作為控制人口增長的手段，是「晚婚晚育」理念的體現，但現時的生育觀念已發生根本改變，加上生育率下降，因此相信這有助提高人口增長。

該建議亦引起網民熱議，留言稱「那把應試教育一併取消啊，18歲大多沒有獨立的三觀，你讓他們結婚？」、「18歲之前禁止男女接觸，18歲之後迅速生兒育女。 18歲生日這天，到底發生了些甚麼？」、「現在離婚又不好離，還降低結婚年齡，有病」、「房價不解決降到多少歲都沒用」。

中國青年報／新浪微博／澎湃新聞

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