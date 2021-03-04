中國政府早前獨步全球推出「肛門拭子」篩檢，結果引發不少國家表態反對，日本公民更向大使館表達：「心理痛苦很大」，而南韓人更成功爭取不用接受這種篩檢，以自採糞便樣本代替。一向被視為中共馬前卒的中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，竟然在這個問題上「手指拗出唔拗入」，帶頭反對「肛拭子」篩檢，結果被內地網民看出「不想被肛」、「寧死也要護肛」，還揶揄他：「怎麼能和官方唱反調呢？」台灣媒體則嘲諷，胡錫進「愛國事小失節事大」。

胡錫進昨晚在個人微博表示：「肛拭子這東西，一般的中國人同樣不會願意接受它。但是如果一個人已經得了新冠（武漢肺炎），住在醫院裏尋求康復，而且需要確認康復的實現，或者一個人是確診患者的密接，處在隔離中，他需要放心地回歸正常生活，那麼肛拭子對他來說就比較容易接受了。」

不過，胡錫進也表示，肛拭子的適用範圍「應當是非常有限的」，並不應該被用來進行「普通的感染排除性篩查」，且「無論對中國人還是外國人，這個道理都應適用。」他稱自己認識的人中有無數人經歷過核酸檢測，但還沒聽說過有任何人經歷了「肛拭子」篩檢。

不少內地網民看穿胡錫進「不想受辱」的心態，紛紛留言嘲諷：「老胡出國前肛拭子了嗎？」「實話實說：老胡被如此這般的捅一捅，俺會笑出鵝叫聲的」「支持給老胡肛拭子」「祝老胡早日享受VIP服務」。有網民還說，身為中共馬前卒的胡錫進，「怎麼能和官方唱反調呢？」並建議他「可以以身試試，到底為啥民眾普遍抗拒肛拭子，這樣你也更有發言權、更有說服力」。

另有網民用胡錫進及內地官媒慣常使用的邏輯，調侃他反對「肛拭子」篩檢的立場，「錯了，應該對疫情高發國家地區來的人全員肛拭子檢測，這樣更準確，更有利於儘早發現患者和無症狀感染者。這是科學，容不得洋人矯情」「應該聽政府的，因為國家不會害我們的」「和反口罩一樣，只要中國先說的就無腦反對，政治化口罩之後又政治化肛拭子」。

微博/ 新頭殼

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