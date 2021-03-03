每年全國兩會其中一個焦點，是涉港涉台部份，今年傳出會修改香港選舉制度，但在嚴刑峻法下，香港反對力量已遭壓制，外界也格外關注今年涉台部份，北京會否在再無後顧壓力下，對台更強硬甚至加速武統。

總理李克強去年全國兩會宣讀政府工作報告時，涉台部份強調「反對台獨」，卻無提及「九二共識」，直至人大表決最終版才補回「在『九二共識』基礎上推動兩岸關係和平發展」說法。至今年全國兩會召開前，突然對台下達「鳳梨禁令」，大陸涉台學者又放風指北京在反台獨與促進和平統一上會「兩手抓、兩手都要硬」。

拜登上台減動武壓力

獨立政治學者吳強向本報分析指，香港「一國兩制」完全失敗，令北京喪失對「兩制」的信心，所以更需留意兩會政府報告，是否在統一或反分裂上有更激進的新論述，「例如兩岸統一方式，甚至提出模糊的統一時間表」，如僅維持「和平統一」、「九二共識」的舊框架，「對台灣反而是好消息，反映北京仍在猶豫（下一步），想繼續維持現狀」。他相信，習近平二度連任後，台灣問題會成其未來五至十年的重要舞台，因「文治（脫貧）之後就會轉向武功（統一台灣）」。

台灣國家政策研究基金會國家安全組副研究員李正修估計，北京政府工作報告涉台部份將不會有太多着墨，因習近平過去五年對台工作基本失敗，「連藍營也不支持」。他指美國總統拜登上台，反減輕北京被迫動武的壓力，因美方不會主動以台灣來挑釁北京。