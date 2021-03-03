內地經常宣揚關懷老幼，但經常發生好心人被敲詐事件，令社會變得更冷漠。四川近日有一名老伯在街上懷疑病發跌倒，在樓梯上不斷抽搐，不少人路經卻無人施救。這段影片引起網民熱議，大部份網民都表示理解路人為何不伸出援手，認為是社會風氣令大家不敢去做好人；亦有網民聲稱是目擊者，並表示自己看見有人扶起老伯並報警。

從微博上的影片可以看到，3月2日在四川攀枝花市星瑞時代廣場附近一個地下通道的路面出口，一名老伯摔倒在樓梯上。由於他的四肢不斷抽搐，頭部向下，稍一不慎老伯就會滾落樓梯，相當危險。然而，至少10名路人經過，卻都只是看了一眼老伯就離開，甚至還有人故意繞路避開老伯，附近駐足的人亦只是冷眼旁觀。

影片曝光後即引發熱議，大部份網民都表示理解途人的決定，理由是擔心老伯會「碰瓷」，扶起他後反會被誣告勒索；亦有網民擔心沒有專業醫療知識，貿然扶起老伯會加重他的傷勢。不過，也有網民批評路人太冷漠，痛罵他們沒有良心，就算不敢移動傷者，「至少要幫忙報警」。

有自稱是目擊者的網民則指，事發時老伯突然倒地，片段中黑色衣服的女子經過後沒有走遠，而是跑過去把附近的警察喊過來幫忙。目擊者認為網傳影片不完整，質疑有人斷章取義。

攀枝花市委網信辦的工作人員表示，已關注並正調查事件，希望當日的目擊者助查。

新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！