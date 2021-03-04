內地財政部、海關總署及稅務總局周四（4日）公佈《關於海南自由貿易港自用生產設備「零關稅」政策的通知》（下稱《通知》），進一步將海南發展成內地最大面積的零關稅區；由於一直有評論指海南自貿港會與香港產生競爭關係，但國家發改委就否認這說法，強調二者定位不同，互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。而《紐約時報》早前就曾發表評論，指海南要複製香港的模式並不容易。

《通知》明確指出在全島封關運作前，對自貿港註冊登記並具有獨立法人資格企業，其進口自用的生產設備，除法律法規和相關規定明確不予免稅、國家規定禁止進口的商品，以及通知所附的《海南自由貿易港「零關稅」自用生產設備負面清單》（下稱《負面清單》）所列設備外，免徵關稅、進口環節增值稅和消費稅。而當中所稱的生產設備，是指基礎設施建設、加工製造、研發設計、檢測維修、物流倉儲、醫療服務、文體旅遊等生產經營活動所需的設備，包括《中華人民共和國進出口稅則》第84、85和90章中除家用電器及設備零件、部件、附件、元器件外的其他商品。

《通知》又指，海南自由貿易港「零關稅」自用生產設備實施《負面清單》管理，不得享受「零關稅」的設備包括：煤炭開採和洗選業、黑色金屬採選業、有色金屬採選、非金屬礦採選業企業進口的設備，皮革鞣制加工業、毛皮鞣制及製品加工業企業進口的設備等。該清單內容將根據海南自貿港實際需要和監管條件進行動態調整。

海南省委深改辦（自貿港工委辦）以主題公園進口遊樂設備為例，如果一間落戶海南的大型主題公園從國外進口售價1億元人民幣（約1.2億港元）的遊樂設備，可以節省1,300萬元人民幣（約1,560萬港元）稅費，又指該政策將進一步降低海南自貿港企業稅負水平，吸引更多國內外優質企業到海南發展。

《紐約時報》去年11月發表題為《中國構想一個全新且能牢牢控制住的香港》（China Envisions a New Hong Kong, Firmly Under Its Control）的評論，指海南在購物或吸引企業總部等方面已開始發力，不過要複製香港的模式並不容易，因為香港的成功在很大程度上得益於自由放任的監管、獨立司法體系、資金自由跨境流動和信息自由交流，而且香港地理上靠近廣東省的製造業地區；海南則缺乏這些條件，亦沒有香港那種受過優良教育的勞動力。

中國新聞網／《紐約時報》

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