（新增內容）全國政協主席汪洋今日發表全國政協常委會工作報告，篇幅比去年要短，其中有關香港今年工作部署的部份，亦明顯大幅縮短，除了沒有提及「一國兩制」外，就連「推進粵港澳大灣區創新合作」的內容也消失了，僅僅表示要「堅定支持全面落實『愛國者治港』」以及「加強港澳青少年愛國主義教育」。至於台灣部份，則一改過去瑣碎的提法，表示要促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商，同時藉舉辦辛亥革命110周年紀念活動，團結海內外「促進祖國統一」及「共襄民族復興」。惟台灣陸委會批評中共藉紀念活動扭曲事實，呼籲民眾與團體拒絕參加。

報告用265字回顧香港工作

在回顧部份，汪洋今年用了265字講述香港，而且是與對少數民族、宗教界及台灣工作等內容放在同一段落裏，當中特別提及「強化港澳委員政治責任，支持特別行政區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動香港國安法制定實施等持續發聲」，以及「綜合運用『雲外交』和線下交流方式開展對外交往，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受采訪等方式予以嚴正駁斥」。

至於去年的回顧部份，汪洋則用了251字回顧有關對香港的工作，重點則放在「支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量」之上。汪洋當日又提到「宣傳『一國兩制』在澳門的成功實踐」，但就沒有講及「一國兩制」在香港實踐的情況。

有關工作部署方面，汪洋今年則僅僅用了152字講述有關對香港、台灣及海外僑胞團結聯誼的工作，當中較為具體的兩項內容，為「堅定支持全面落實『愛國者治港』」以及「加強港澳青少年愛國主義教育」。

相比之下，去年的有關全國政協對香港的工作部署，篇幅及內容明顯較為豐富及實在，除了提及「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當外，還表示「堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制」，並強調要「進行推進粵港澳大灣區創新合作」。

將辦辛亥革命110周年紀念活動

關於台灣方面，汪洋在工作回顧部份，主要提及兩點，包括「參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和第十二屆海峽論壇·第三屆兩岸基層治理論壇，邀請新生代僑胞代表參加學習座談、國內考察等」，以及「台灣光復是指第二次世界大戰結束後的1945年10月25日，中華民國國民政府對其從日本帝國接手統治台灣與澎湖群島的歷史事件稱呼。當日代表台灣日治時期的正式結束、以及戰後時期的開始」。

反觀去年有關回顧對台的工作部份，汪洋僅回顧，「指導舉辦第十五屆河洛文化研討會，參與舉辦第十一屆海峽論壇，就兩岸基層治理等交流溝通。加強同海外僑胞聯繫」。

不過，在今年的對台工作部署，則較為具體及有焦點，除表示「促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」外，還特別就着今年是辛亥革命110周年，舉辦紀念活動，「弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業」。

陸委會籲民眾拒絕參加中共紀念活動

針對汪洋工作報告中提及將舉辦辛亥革命110周年紀念活動，台灣陸委會發言人邱垂正說，過去北京慣常藉辦理各種紀念活動或開重要會議，扭曲歷史事實，對台進行統戰，滿足內部愛黨愛國需求，鞏固執政正當性，企圖消滅中華民國法統，台灣政府不會接受，呼籲民眾與團體不要呼應對岸訴求，拒絕參加、合作辦理此類活動。

至於台灣官員或縣市長可否前往參加中共舉辦的辛亥革命活動，邱垂正說，目前防疫期間，還沒有開始這方面交流，若未來恢復到常態，都可以依法赴陸進行交流。

邱垂正指出，中共兩會是中國大陸年度重要政治議程，今年是中共建黨百年，估計在此場合宣言中國共產黨領導與政績，強化以領導人習近平為核心的領導地位，中共會藉此場合內外部政策宣示，認為北京會多著墨內部經濟社會發展，強化多邊主義，相關與會代表相關建言圍繞官方設定的政策目標。

陸委會：片面改變「一國兩制」要義，無法真正贏得民心

汪洋在今年的工作報告提出上未有提及「一國兩制」字眼，反強調「支持全面落實『愛國者治港』」﹐邱垂正指出，中共片面改變「一國兩制」核心要義，無法真正贏得民心，陸委會持續關注情勢發展，呼籲相關方面懸崖勒馬，真的愛香港，不要再傷害香港。

陸委會先前聲援港人遭濫捕，引發國台辦嗆「停止政治操弄香港事務」，邱垂正對此表示，中共既然宣稱要在香港實施「一國兩制，港人治港、高度自治」，就應該貫徹承諾，保障港人享有自由民主法治相關權益。香港作為國際金融、航運中心與貿易樞紐，台灣與國際社會關切情勢發展，是極為正常事情，不應該被錯誤解讀為政治操弄，相關方面應該迷途知返，重回一國兩制正軌，不應該走歪路，繼續沉淪。

新華社／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！