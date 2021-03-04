因觸犯中國官方的言論大忌而風行不到一周後即被封鎖的語音平台Clubhouse，惟內地網民即使「翻牆」也要使用，參與討論有關新疆拘留營和香港獨立等敏感話題。近日傳出短影音平台TikTok的母公司字節跳動正在為中國市場開發類似的應用程式，其實類似的山寨軟件如雨後春筍般興起，但能夠通過中國當局審查的APP就不能暢所欲言，失去Clubhouse的意義。

路透社引述兩名拒絕透露姓名的消息人士稱，字節跳動（ByteDance）目前的開發類似Clubhouse應用程式的計劃仍處於早期階段。其中一名消息人士說，用戶在Clubhouse上對TikTok和字節跳動的討論，促使首席執行官張一鳴及其他高層對計劃產生興趣，字節跳動拒絕置評上述消息。

在過去的一個月，中國至少發佈了12款類似的APP，中國小米集團早前將其MiTalk（米聊）App改編成針對專業人士、僅限邀請才能加入的語音服務。業界高管表示，目前還有更多產品正在開發。

但外界預期，字節跳動或其他類似的App必須具有「中國特色」，以適應審查制度和中國政府監督。例如中國知名的行動直播平台映客，2月也趕熱潮推出了號稱中國版Clubhouse的「對話吧」，招募知名投資家、時尚評論家和其他名人來主持對話，但在上線11日後就撤下。映客沒有詳細說明原因，僅稱「對話吧」需要進一步的改進。

在美國納斯達克（Nasdaq）上市的廣州荔枝網路技術有限公司（Lizhi），其語音社交APP產品「吱呀」（Zhiya）於2013年推出，用戶的話題通常圍繞視像遊戲或唱歌。

荔枝首席執行官賴奕龍說，「吱呀」需要實名制註冊，這是中國的關鍵特徵。該公司還僱用員工在每個房間聽取對話，並部署人工智慧工具來清除色情或政治的內容。

「吱呀」在2019年曾被中國監管部門短暫下架，但在荔枝進行整改後已恢復。

路透社／中央社

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