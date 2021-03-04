美國華裔基因研究資深科學家、多年前被中國招攬加入「千人計劃」的阮一駿（Yijun Ruan），被指涉嫌在申請美國政府的研究撥款時，隱瞞與中國研究機構的聯繫，目前正被美國聯邦調查局 （FBI）調查。

根據FBI向緬因州班戈（Bangor）聯邦法院遞交的誓章指出，阮一駿原為美國傑克遜實驗室（Jackson Laboratory）的顧員，自2014年至2020年間曾在17項研究計劃中被列為首席研究員，共向負責審批全美生物醫學研究的國家衞生院（National Institutes of Health，NIH）申請1,500萬美元（1.16億港元）的研究撥款。

有關誓章是在去年12月遞交，但至前日才被公開。FBI並沒有交代，有關研究撥款是否被非法轉移到其他的機構。不過，《班戈日報》（Bangor Daily News）報道，阮一駿涉嫌隱瞞他在浙江杭州農業大學以及深圳人民醫院的職位，違反了美國聯邦法例中有關「電訊欺詐」（Wire Fraud）的規定。FBI已向法庭申請查看阮一駿的電郵賬戶，目前仍未對阮一駿作出任何起訴。

公開資料顯示，來自中國的阮一駿，早年在湖北武漢華中農業大學獲得學士和碩士學位，隨後赴美深造，在馬利蘭大學（University of Maryland）取得植物分子生物學專業博士學位，曾任新加坡基因組學研究院高級學科帶頭人、副院長，並領導研究小組獲得新加坡國家科學和技術獎。2012年，阮一駿轉任美國傑克遜實驗室教授、主任，2013年成為康涅狄格大學（University of Connecticut）健康中心遺傳學和基因組學系教授，是全球3D基因組學創始人，隨後更獲中國當局招攬成為「千人計劃」專家，多年來不時到中國各地參與學術研討會及講學。

美聯社

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