美國總統拜登與國務卿布林肯周三（3日）分別發表上任首份「國家安全戰略指南」及首場外交政策演說，俱指中國是美國以至國際體系的威脅，需要聯結盟友對抗；又指要捍衞香港、新疆的民主人權。拜登更表明支持台灣成為關鍵的經濟與安全夥伴，但又要與北京有務實，以結果導向的交往，減少誤解。有美國的中國專家認為，拜登對華看法已改變，不會盲目求合作，會要求中國遵守規則公平競爭。又指，拜登上台後已用行動證明撐台灣。

BBC周二（2日）刊出美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）的專訪報道。葛來儀在訪問中，預視拜登政府把美中關係，會如布林肯在演說中所言，視乎問題性質分為對抗性、競爭性及合作性作不同處理。不過，葛來儀認為中美應先解決雙方面臨的挑戰，以對話來管控關乎雙方核心利益的分歧。而新疆、台灣、香港，甚至南海，明顯是中國的核心利益。

她認為，拜登政府不會聚焦美中關係的意識形態差異，轉而強調外交政策的價值觀與盟友重要性，希望促使中國遵守規則與美國企業公平競爭，和美國合作。

對華關係中，葛來儀認為科技競爭及台灣問題是拜登政府的最大挑戰，是否「跟中國在某些科技領域上脫鉤」會是十分重要話題。

台灣問題方面，她指拜登政府已發出堅定支持台灣的信號。而拜登上台後所有跡象也表明，其政府會捍衞美國、盟友和伙伴的利益，在多個聲明及舉措中展現對台的強加支持。葛來儀表示，隨之而來的問題是，拜登政府會如何發展與台灣的關係，中國會否將其解讀為跨越紅線。

她相信，美台關係會穩健持久，美國繼續對台履行售武、制止中國向台施壓、促進台灣參與國際事務等承諾。葛來儀也希望兩岸重啟停擺5年的官方對話，緩和區域緊張。

對於一些涉及主權的問題上，葛來儀認為拜登政府不會完全偏離特朗普政府的方針，例如繼續在南海執行航行自由任務，與「四方對話」國家，即日本、澳洲及印度緊密合作。這將看到中美間的競爭與對抗性，希望中美軍方可以有效溝通，防止誤判，才能在南海、台海避免意外衝突。

葛來儀認為，拜登政府的言論不會像上屆政府般針對中共，而是從強勢地位出發與中國打交道，即循序漸進，先控制好疫情、為美國經濟注入動力、鞏固同盟關係等，確保中國不會以為美國在衰落中而試圖佔便宜。

不過，葛來儀強調，美中關係未來走向是雙向道，習近平需少談互相尊重核心利益，多談管控雙方的核心利益，否則中國只要求美方尊重其核心利益，但自己卻不尊重美國的核心利益，改善關係便空間有限。

BBC

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