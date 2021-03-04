大陸以有蟲害為由禁止台灣的鳳梨（港稱：菠蘿）入口，被視為以政治打擊台灣經濟。在這個敏感的時候，大陸官媒特地報道「大陸菠蘿之鄉」的廣東湛江市徐聞縣的鳳梨，還強調收購價是往年的一倍，惟報道同時透露，徐聞縣多款品種鳳梨之中，包括了台灣著名的「金鑽鳳梨」和「甜蜜蜜鳳梨」。在台灣，民進黨和國民黨就互相質疑，是對方將種植台灣品種鳳梨的技術帶到大陸。

大陸官媒中新社一連兩日報道廣東鳳梨，報道指徐聞縣民眾種植鳳梨已有近百年歷史，是大陸鳳梨生產大縣，獲授「大陸菠蘿之鄉」的稱號，全縣種植鳳梨的土地面積約35萬畝，年產量70萬噸，兩者均是大陸第一。報道同時強調，「徐聞菠蘿果大、甜、香、靚，產品有菠蘿罐頭、菠蘿酒、菠蘿飲料、菠蘿果乾、濃縮菠蘿汁等，遠銷世界各地」。

當地農業農村局表示，由於去年下半年乾旱少雨的日子長，又沒有連續低溫的天氣，令到徐聞鳳梨「品質上乘，口感也比往年更甜」，目前收購價約每公斤5元人民幣（下同，約6港元），比去年翻了一倍，每畝收入近2萬元（約2.4萬港元）。去年徐聞出口鮮鳳梨477噸，總值約250萬元（約300萬港元）。

報道同時指出，徐聞縣為了加強發展鳳梨產業，目前已建立13個鳳梨標準化種植示範基地，除有「巴厘」品種外，亦有推廣「金鳳梨」、「甜蜜蜜鳳梨」、「金鑽鳳梨」等優良品種。值得一提的是，「甜蜜蜜鳳梨」和「金鑽鳳梨」都是台灣研發的品種。

至於台灣品種的鳳梨是如何外移至大陸，台灣朝野兩黨有不同講法。民進黨立委陳亭妃今（4）日舉行記者會，提到大陸政府以往為吸引台灣民眾到大陸投資，成立「台灣農民創業園」，提供租稅、土地、融資優惠吸引台灣技術，分佈在大陸12個省份，但因當時台灣政府不配合大陸，2006年僅有4處創業園成立，惟馬英九2008年執政後，兩年內暴增超過20處創業園。陳亭妃批評國民黨推卸農業技術和種苗外流的責任，令台灣農民受害。

但亦有台灣網友在「海峽兩岸農業合作網」，發現一名嫁到台灣的大陸女子周才娜，和她民進黨籍的丈夫蔡旭升被列為「返鄉創業」的模範。文章指出夫妻二人經考察後，於2016年5月到海南省創業，原因是當地土地肥沃、耕種面積大、勞力成本相較台灣低廉，並將台灣先進的種植技術、優良品種和管理經驗一併帶過去，開始在海南省栽種金鑽鳳梨。國民黨在Facebook亦有轉載相關報道，並指民進黨栽贓抹黑，又反駁馬英九是對台灣農業技術的境外授權，設置了實際管理規範，讓台灣農產品的專利、商標和品種權，在大陸能有保障。

行政院政委兼發言人羅秉成亦表示，馬英九政府開啟與大陸的農業緊密交流，鼓勵台商、農業工作者到對岸發展，「是不爭的事實」；蔡英文上台後重新佈局，農業在產品市場有很大成長與進步，現在大陸突襲性禁止鳳梨進口，相關的原因和影響會再作討論。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！