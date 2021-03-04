大陸不斷對台灣施壓，近期除下「菠蘿禁令」外，也被台灣國安單位指出，利用大搞針對台灣青年（台青）的網紅、電商直播主培訓活動，實施認知作戰。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（4日）辯稱，兩岸網絡直播交流活動是對台青提供創業、就業契機。

朱鳳蓮於新聞稿上回應，指大陸一向鼓勵兩岸民眾，尤其是青年加強交流，攜手發展。她並指，截至2020年12月，大陸網絡直播用戶規模達6.17億，其中電商直播用戶規模達3.88億。

因此，她宣稱，兩岸網絡直播交流活動為有志於在電商直播行業創業就業發展的台灣青年提供了非常好的契機。

朱鳳蓮批評，「民進黨當局出於一黨之私，害怕兩岸同胞走近走好，害怕台灣民眾了解大陸的真實情況，基於其謀『獨』本性進行惡意操作，蓄意阻撓破壞兩岸同胞交流，損害台灣青年獲得更多更好發展機遇的正當權益和利益福祉，不得人心」。

台灣國安單位日前指出，大陸近期調整對台認知作戰，包括擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，積極扶植台籍網絡工作者，冀以各類網絡意見領袖影響，甚至主導台灣網絡輿論場域。另一方面，大陸也積極運用抖音、快手等新媒體等多元管道，對台灣人散布爭議訊息及統戰言論。

關於北京方面對台認知作戰的行為，大陸委員會主任委員邱太三2日在立法院院會回答質詢時說，這樣的認知作戰，事實上對兩岸人民的觀感都不好，台灣的相關單位也會持續關注，適時做一些應處。

台灣《蘋果新聞網》

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