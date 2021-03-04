內地爆發武漢肺炎，加上各種各樣的突發事件，令身為央視主持人的全國政協委員白岩松批評，各級官員都出現官員面對鏡頭時，對於情況都不敢說、不能說、不會說，而且時至今日仍會隱瞞情況，讓他相當驚訝。他今年的提案，是要求當局要全面注重並提升各級領導幹部的「媒介素養」。

白岩松表示，這次，武漢肺炎的疫情，完全暴露各級官員的問題，過去一年不少的黨政「一把手」都透過視像接受訪問，講述最新的疫情進展。可是他發現，2003年沙士疫情發生後，內地各級政府開始培訓新聞發言人，至今已經有一定的體系及個人能力，基本可以完成一般政務公開的工作。

然而，白岩松認為在新聞發言人之後的各級官員，是第二梯隊，但在過去一年，這些官員出面講述疫情時，顯示出他們在信息公開方面的能力不足，均有不敢說、不能說、不會說的通病。他更稱，在面對突發情況，官員只是直接照搬文件說套話，不發佈任何新消息，結果會起到反作用。

讓白岩松更震驚的是今年1月，山東棲霞金礦爆炸，造成10人死亡的事件，當地官員瞞報事故，白批評：「到現在還出現瞞報事件，瞞報的人員在想甚麼？他們不懂得這條紅線嗎？這不是政務公開的問題，而是涉及觸犯法律的問題。」

他認為，現在還有官員存在「僥倖心理」，認為在互聯網時代一些事情不說別人就不知。這看似奇怪的事情實在敲響警號，說明好些官員仍有着「指望大事化小、小事化了，有事希望拖一拖、瞞一瞞，能夠混過去」的心理。

白岩松認為在各級官員選拔，特別是黨政一把手的選拔過程中，要將「媒介素養」作為重要選拔標準之一，在年度各級領導的工作考評當中，亦要考慮官員是否與媒體與公眾主動溝通當成工作考評的內容，並逐步量化。

網易新聞

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