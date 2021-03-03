流亡瑞典的新疆女醫生薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）是新疆集中營最早的一批吹哨人，周一被授予紐倫堡國際人權獎，以表彰其捍衞中國少數民族權益所作出的努力。薩吾提拜目前仍經常受到中共騷擾，但她毫不畏懼，稱自己與中共的鬥爭才剛剛開始，在得到西方國家的支持下，將對中國造成沉重打擊。

流亡瑞典仍遭中共騷擾

薩吾提拜出生於新疆伊犁，當過醫生、老師和幼兒園園長，也曾到集中營為少數族裔上漢語課。她早前向自由亞洲電台透露，在集中營目睹過同族21歲年輕女子遭警員輪姦，其餘同族人只能「無能為力的站在原地」。她難以接受，曾失眠，甚至患上失憶症。薩吾提拜得知自己將會被抓捕，遂於2018年3月偷渡到哈薩克，被捕後在法庭披露新疆集中營的黑幕，也因此成為首批揭露中共鎮壓維族的吹哨人。哈薩克考慮到她的「情況特殊」，允許她留在當地，現今她與家人已獲瑞典政府政治庇護，惟仍時常受到中共騷擾。

去年3月，薩吾提拜獲美國國務院頒發一年一度的國際婦女勇氣獎，現今再獲紐倫堡國際人權獎殊榮。德國紐倫堡市長柯尼希（Marcus Koenig）表示，她反映中國宗教少數群體命運的代表性人物，向世人揭露集中營的情況，及北京企圖推翻西方民主的長遠計劃。薩吾提拜認為，她獲獎代表了歐洲、土耳其和哈薩克熱愛真相的人民共同取得的勝利，且提到自己與中共鬥爭才剛剛開始，在得到西方國家的支持下，將對中國政府造成沉重打擊。

自由歐洲電台/德國之聲