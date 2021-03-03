免稅經濟恐加重國債

受到天下圍中影響，中國近年積極提倡「雙循環」，擴大內需預料將成為今年兩會的重點之一。隨着海南近年的免稅店業務火爆，內地多個地方政府亦爭相發展免稅經濟，通過免稅店將國外消費引入國內滿足內需。不過，美國克林信大學經濟系副教授徐家健則認為，免稅經濟其實有加重國家債務的風險。

據海口海關統計，今年春節期間海南離島免稅市場銷售金額達到9.97億元人民幣（下同，約12.1億港元），增長261%，再創歷年春節假期新高。數據顯示內地遊客強勁的消費力，以及免稅經濟的潛力。多個地方政府包括上海、深圳、廣州、四川等亦紛紛宣佈，今年將爭取「市內免稅店」相關政策落地，上海更計劃今年將新增50個離境退稅定點商店。據內地蘇寧金融研究院高級研究員付一夫預測，北上廣深4座一線城市市內免稅市場收入，在2023年有望達到172.5億元（約210億港元）。

徐家健向《蘋果》分析指，雖然免稅經濟的確可以透過刺激經濟以拓展內需，不過免稅措施其實亦意味着政府的稅收將有所減少，以中國目前的債務狀況而言，如當局未能在免稅措施及政府收入有所平衡，恐會導致國家債務危機加劇。而且，當疫情轉好，民眾可再次出國旅遊時，可預料將掀起一波湧往國外的報復性消費潮，到時免稅經濟是否仍然可成為擴大內需的手段仍然值得觀察。

科創解決「卡脖子」技術抗衡美國

中美角力以來，高科技技術被限制出口至中國，兩會即將審議的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》，都強調加強國內科技自力更生的能力。適逢美國政府換屆初期，全國兩會也勢必會提出發展科技，趁機解決所謂的「卡脖子」技術，抗衡美國。

在拜登政府上台個多月後，多項特朗普政府留下的禁令均未鬆綁，美國《華爾街日報》日前引述華府高級官員指，美方計劃與其他國家組成多個聯盟，防止中國取得某些技術。芯片一直都被中國視為「卡脖子」技術，全國人大將會審議的「十四五規劃」與《2035年遠景目標的建議》都有提到科技自強，中國工信部周一（1日）先行預告，指中國在十四五時期要把芯片產業的基礎打好，將會給予芯片製造業國家層面的大力支持，並估計在2025年自給自足率可達七成。而《2035年遠景目標的建議》也強調要把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，打好關鍵核心技術攻堅戰。據日媒指，中國已大手買入二手半導體設備。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對本報表示，中國要自主研發「卡脖子」技術並非不可能，只是在中國「科技自強」的同時，其他地方都在不斷進步，「（中國）突破後又要普及，和時間賽跑一樣」，而在核心技術都掌握在其他國家手中的前提下，中國要做到真正的技術自立也非幾年內可以做到的事。

新華社／《蘋果》記者

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