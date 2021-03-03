（內容更新）全國政協十三屆四次會議今日（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕。新華社報道，開幕會上，與會全國政協委員將審議通過政協第十三屆全國委員會第四次會議議程，聽取政協全國委員會常務委員會工作報告和其關於政協十三屆三次會議以來提案工作情況的報告。全國政協主席汪洋作全國政協常委會工作報告。今年的工作報告，汪洋僅用約32分鐘，便將全文約5,900字的內容宣讀完畢。與去年全程約40分鐘，字數約6,536字的工作報告相比，今年汪洋的工作報告更簡短。據消息指，全國政協兩名副主席張慶黎及身兼港澳辦主任的夏寶龍，或在今晚於政協禮堂接見本港政協委員。全國人大會議亦於今晚9時40分召開記者會，預料屆時會公佈這次會議會否處理香港議題。

外界關注北京提出的「愛國者治港」議題。汪洋在常委會報告中表示，政協委員今年要堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

當談及第十四個五年規劃的部份，汪洋表示要「堅定支持落實愛國者治港」的原則，在「加強與港澳同胞、台灣同胞、海外僑包團結聯誼」，「加強港澳青年的愛國者教育」，及促進兩岸經濟文化合作等問題開展調研協商。

港區委員要發聲推動實施《國安法》

汪洋亦提到，過去一年，政協強化港澳委員政治責任，支持特區政府和行政長官依法施政，並鼓勵港區委員圍繞推動香港《國安法》制定實施等持續發聲；並開展對外交往，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案，以及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受採訪等方式，予以嚴正駁斥。

全國政協應提高協商力 實現大團結

汪洋表示，過去一年政協在統籌疫情防控，以及經濟社會發展方面認真履職，緊盯社會重大關切，加強思想政治引領，為實現「十三五」目標作出積極貢獻，但國家進入全面建設社會主義現代化國家的新發展階段，對人民政協工作提出了新的更高要求，政協要改善協商能力，提高凝聚共識的水平，協商式監督的方式亦要進一步探索。

汪洋指，未來一年會以服務「十四五」規劃實施為主線，就鄉村振興戰略、應對人口老齡化等進行專題協商，亦會以增進「大團結、大聯合」為目標，加強與各界別人士交流，亦會堅決克服形式主義、官僚主義，厲行節約原則。

獨立政治學者吳強向《蘋果》分析，汪洋提出要「愛國者治港」，是要政協尋找、團結、擴大所謂的愛國者，扮演決定誰是愛國者的迂迴功能，實際提升了他們的治港重要性。

至於強調加強「港澳青年的愛國者教育」，則是北京經過幾年探討，認為舊有針對中產階級及普通市民，以市場經濟、資本主義和少數精英統治的統治方式失敗，對香港的青少年起不了作用，所以他們才會成為2014年佔中及2019年抗爭的主力。

他指，這方法實際與89民運後北京提出的愛國主義教育綱要類似，以它代替民主的擴大，以威權主義洗腦方式達到對青少年的思想轉向。加上又沒有再提「一國兩制」及兩制的差異性，顯示北京可能會在未來二十多年，努力將香港的思想和制度同化，變成與內地一樣接受極權主義統治。

此外，全國政協十三屆常委會第十五次會議於昨日閉幕，並公佈政協人事調整，免去鄒曉東第十三屆全國政協副秘書長職務，新增鄧小清、劉永富、李玉賦、張敬安、歐青平、鍾山、鄂竟平、韓長賦為第十三屆全國政協委員，並加入10名政協專門委員會副主任，其中張敬安成為提案委員會駐會副主任。另外，尹宗華不再擔任港澳台僑委員會駐會副主任，改由鄧小清出任。

現年56歲的張敬安是江蘇泰州人，畢業於復旦大學新聞學院，法學博士，歷任中共中央對外宣傳辦公室（國務院新聞辦公室）副調研員，全國政協辦公廳研究室副處長、處長，全國政協辦公廳新聞辦公室副主任、主任，全國政協辦公廳新聞局局長。2016年6月，張敬安離京調任長春市委常委、副市長，並於2018年3月回京出任十三屆全國政協新組建的農業和農村委員會辦公室籌備組組長，並於6月辭去長春市副市長，後改任全國政協農業和農村委員會辦公室主任，直至此次再獲新職。

新華社／新京報／新浪微博

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