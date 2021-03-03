中共在新疆的惡行再有新證據，「篤灰」者更是自己人。加拿大《環球郵報》引述南開大學2019年寫給中共高層的報告，揭露北京有計劃地稀釋新疆維吾爾族及少數民族人口，且已將逾60萬維族及其他少數族裔遷到外省強迫勞動，藉此讓他們「感化、融化、同化」。德裔中國事務學者鄭國恩認為，這些發現為外企撤資及外國政府制裁提供了充份理據。

該份報告的資料來自2018年5月在新疆和田縣進行的田野調查。報告2019年12月23日在網絡公開發表，數月後被撤下，但被境外學者備份。報告總結，維族勞工大規模地被遷移到新疆其他地區或中國其他省分，稀釋維族人口密度，是「感化、融化、同化」他們的重要方法，還能「讓他們的思想發生轉變」。報告提到，新疆各地政府均有「輸出勞工」的目標壓力，僅和田縣當時就已輸出25萬名勞工，佔當地適齡勞工人口的20%，縣內每個村莊均有人挨家挨戶說服年輕人離家到遠方工作。據悉，所有維族工人須接受「政治思想教育」，然後集體送往工廠，通常一次「輸出」有成百上千人，全程由政治幹部嚴格管控。

一年只能回家一次

惟撰寫報告的學者也不禁警告，中共的新疆治理政策恐過於激進，例如被送入再教育營的人數「遠超過」那些疑與極端主義有關的人口，「維吾爾族不應全部被視為暴亂分子」。被自己人揭穿後，中國外交部已發聲明稱，報告多數內容與事實不符。

《環球郵報》引述一名不具名中國學者指出，中共近年已將至少60萬名維族及其他少數民族遷離新疆，強迫他們到電子零件、成衣紡織、假髮製品等各類工廠工作。被迫害的維族員工向《環球郵報》表示，他們經常一個月工作29天，無法自由外出，部份人簽下三年合同，一年才能回家一次，在官方強迫下「別無選擇」。

德國專家鄭國恩針對這份報告撰寫分析文章，指報告中直言新疆有「過剩人口」要處理，及遷移勞工作為降低新疆少數民族密集程度的手段，是「最令人驚愕」的事。他推算，新疆恐有將近160萬名維族的農村剩餘勞工面臨強迫勞動風險，報告及報道指出的事，為外企撤資及外國政府制裁中國提供了充份理由。

此外，新華社前日就新疆問題發表署名文章，批評加拿大眾議院表決通過涉疆動議，加拿大政客借人權問題抹黑中國的真實面目更暴露無遺，更稱慣於充當「人權教師爺」的他們忘了加拿大在人權領域斑斑劣迹。另外，美國眾議院議長佩洛西日前會見維族維權人士，中國外交部發言人汪文斌昨指，所謂維吾爾族維權者，實質上是東突反華分裂分子，並自詡中國在促進新疆人民就業有「巨大努力」。

《環球郵報》/ 新華社