（更新內容）全國兩會今日由全國政協會議拉開帷幕，明日全國人大會議登場。適逢今年是中共建黨百年及「十四五」開局之年，兩會也勢必成為「習權兩會」，為中共總書記習近平明年二十大連任鋪路，拆除一個個潛在的政治炸彈。《蘋果》也就各議題邀學者分析：人口老化，但開放生育也不能扭轉低出生率；天下圍中，各地爭相以免稅店方式大推雙循環救經濟，卻只治標不治本；「全面脫貧」，但貧富懸殊難解，大推農業現代化免政權不穩；中美關係不明朗，高科技技術未能進口，自主研發還需時；香港被以《國安法》整治異己，和平統一台灣無望，今年兩會會否以強硬論述統一台灣，也是焦點之一。

開放生育難解人口老化問題

內地人口老化問題加劇，隨着「人口紅利」消失恐埋下經濟危機，當局早前已在全國兩會前夕為全面開放生育及延後退休年齡等政策「放風」作應對。不過，據旅美的中國問題專家鄧聿文對《蘋果》表示，即使兩會真的推出全面開放生育政策，相信亦不大可能在國內掀起大規模的生育潮。

國家衞健委上月中曾經提出「率先在東北地區全面放開人口生育限制」的試點方案，加上在十九屆五中全會後出台的「十四五」規劃建議中，不僅沒了「計劃生育」的字眼，而且首提「增強生育政策包容性」，顯示當局已把人口老化提升至國家戰略層面，種種迹象亦被視為今年兩會將推出全面開放生育政策的先兆。

然而全面開放生育是否解決到生育率不足的問題卻屬疑問，事實上當局早在2015年已通過「全面二孩」政策，但生育率不升反降。據國家統計局數據顯示，2015年國內出生人口約為1,660萬，但2019年卻跌至1,470萬。而在老年人口方面，國家人社部早前表示國內「十四五」期間的老年人口將超過3億人，勞動人口則大幅減少3,500萬人，人社部除表示會加快改革養老保險制度外，也研議提出延後退休年齡方案。

鄧聿文分析指，全面開放生育政策不可能完全達到當局激發生育率的預期，因為目前國內養育孩子的成本實在太高。對於國內人口老化，他指出中國過去40年經濟成功的原因，主要與國內龐大的青壯年勞動力「人口紅利」有關。但隨着近年國內生育率不足，可以預料將衍生出老齡社會現象，年輕家庭將承擔起龐大的養老成本，而在國防方面更可能會導致兵源不足的問題。

社科院人口與勞動經濟研究所研究員張翼亦向本報指，未來人口老化會導致社會消費力不足，亦會對以家庭作為養老單位的體系造成很大負擔。他認為，政府須提供更多誘因，才可刺激民眾的生育意欲，包括提高民眾的收入和改善生活環境，以及推行更多鼓勵生育的措施，例如落實幼稚園免費入學及延長分娩假期等。

《蘋果》記者／中新社

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