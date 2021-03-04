今次成功在法國申請牌照，再在歐洲復播的中國環球電視網（China Global Television Network，CGTN），徹頭徹尾是中國官媒央視國際分支機構的一個部份，2016年在國家主席習近平提出「要增強國際話語權，集中講好中國故事」的指示下成立，一直替中共進行「大外宣」。CGTN前年因被投訴播放，包括瑞典籍書商桂民海及英國駐香港領事館前僱員鄭文傑在中國的「被認罪」片段而被調查，最後更遭「釘牌」；但在美國即使進行「反美」宣傳，也只是被列為「外國使團」，無損在當地播放權利。

公開資料顯示，CGTN原是央視外語國際頻道發展過來的電視網絡。2016年2月，國家主席習近平視察央視、《人民日報》社和新華社時提出「要加強國際傳播能力建設，增強國際話語權，集中講好中國故事」，央視隨後便成立CGTN，並於翌年1月開始對外播放節目。

除了英語頻道外，還有西班牙語、法語、阿拉伯語、俄語及紀錄片等多條頻道，而CGTN在歐洲的總部設在英國倫敦。為了擴展在歐洲的影響力，CGTN前年還在倫敦開設了製作基地，並招募了包括BBC在內的一些西方記者。

然而，CGTN自開播以來，一直被外界批評是中共對外的宣傳工具。國際人權組織「保護衞士」（Safeguard Defender），2020年曾指控CGTN非法向全球播放，包括當年曾替藥廠葛蘭素史克（GSK）在中國進行商業調查的英國私家偵探韓飛龍（Peter William Humphrey），瑞典籍書商桂民海以及英國駐香港領事館前僱員鄭文傑等，在中國被迫認罪的電視片段。

另外，CGTN亦被指未能公正地報道香港前年的反送中示威活動，違反英國的廣播法規。

根據英國廣播法，持有廣播執照的組織可以由國家資助，但不得由政治機構控制。英國通訊管理局（Office of Communications，Ofcom）當日接獲投訴後進行調查，發現CGTN的牌照持有人為「星空華文傳媒」（Star China Media Limited），但「星空華文傳媒」僅為空殼公司，對CGTN播放的內容並沒有編輯和責任權，因而違反另一規定，Ofcom最後認定CGTN是由中共所控制，決定撤銷其牌照。

至於CGTN北美分台則是中共大外宣在美國的主要「喉舌」之一，主要通過有線和衞星電視，每天向3,000萬美國家庭播送節目。美國媒體曾指控，CGTN由中共中宣部所控制，在美國宣傳「反美」言論，並曝光CGTN僱用多名前CNN記者來美化中共、抹黑美國。然而，由於美國憲法對言論自由的保障，再加上美國相關通訊監管部門亦不像英國Ofcom掌握對媒體的生殺大權，即使CGTN在美國繼續「反美」，也沒有被撤銷播放牌照。但美國司法部，2019年2月曾將CGTN登記為「外國代理人」。

去年2月，美國國務院將CGTN、新華通訊社、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》發行商美國海天發展公司列為「外國使團」，認為這些機構作為北京當局的「宣傳新聞機構」。美國觀眾仍可繼續收看CGTN的節目，但在收看時會在屏幕上方出現一行英文藍底白字，提醒觀眾：「該頻道由中國環球電視網資助提供，該機構已被美國國務院認定為『外國使團』」。

《蘋果》資料室

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