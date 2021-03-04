全國政協今日揭幕，政協主席汪洋發表工作報告，但在內地社交媒體最多人轉載的，不是報告的內容，而是在他發表報告時，兩名女政協委員，用手語「演唱」義勇軍進行曲，其中一名是以「千手觀音」走紅的全國政協委員、中國殘疾人藝術團團長邰麗華。可是，這原來是「置入式廣告」，片段播出後，內地央視指周一（1日）是《〈中華人民共和國國歌〉國家通用手語方案》實施之日，除了轉載邰麗華的片段，亦推出教學片，教網民用手語「唱國歌」。

央視在直播全國政協開幕時，邰麗華與另一委員表演手語演唱時，鏡頭在她們前面停了好幾秒，未幾，內地的社交媒體就出現一窩蜂的傳播，不少網民都稱又在電視上看到「千手觀音」邰麗華，不少網民都說這表演方法「令人耳目一新」，聲稱「感受到力量」，紛紛聲稱要學習。

未幾，央視新聞的微博就上載一段由邰麗華示範，手語版「義勇軍進行曲」的教學片，並稱周一是內地實施「國歌國家通用手語方案」。目的是讓聽障人士「切實體會『國歌』的真實內涵，滿足了聽力殘疾人手語使用者在奏唱『國歌』場合，規範、統一、嚴肅使用手語表達『國歌』的願望」。

新浪微博

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