據北京市紀委監委今日（4日）消息，內地著名中藥老字號北京同仁堂前總經理劉向光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。劉向光前年涉及同仁堂被爆以回收過期蜂蜜再生產被免職。

簡歷顯示，57歲的劉向光為天津人，先後任北京同仁堂副總經理，總經理，黨委副書記、總經理等職務，2019年2月被撤銷黨內職務，免去總經理職，降為普通職工。

劉向光前年被免職，是因為涉及「蜂蜜事件」，損害同仁堂聲譽。2018年12月，同仁堂被媒體揭發其旗下的北京同仁堂蜂業所外判的瓶裝蜂蜜生產商「鹽城金蜂」，回收過期蜂蜜、涉嫌更改生產日期。同仁堂之後因事件被罰款1,408萬元人民幣（約1,690萬港元）。

另外，同仁堂董事長高振坤上月22日，也因涉嫌嚴重違紀違法，遭紀律審查和監察調查。高振坤同樣涉及「蜂蜜事件」，他是事件中被處分的14名高層之一，當時遭黨內嚴重警告。

同仁堂具有351年歷史，但據中國品牌研究院調查數據顯示，同仁堂門店已由1949年的1.6萬家，剩下約1,600家。這家老字號企業目前擁有安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸和同仁烏雞白鳳丸等王牌名藥，可生產2,600多種藥品和保健食品。但近年也多次傳出質量有問題，2016年，同仁堂因質量問題被點名6次，涉及翻白草、加味左金丸、熟地黃等多個品種。2017年則因各種質量問題被曝光逾10次。

備受醜聞纏身的同仁堂，截至今日下午1時15分，市值約361.6億元人民幣（下同，434.2億港元），已被其他中藥股，如雲南白藥1,683.6億元（2,021.7億港元）和片仔癀1,722.4億元（2,067.9億港元）拋離。

證券時報網／《投資時報》

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