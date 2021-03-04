央視旗下的「中國環球電視網」（CGTN），早前被英國指控由中共控制被撤銷廣播牌照，一度失去在歐洲的播放權，昨日卻獲法國監管部門批出廣播牌照，可再次在英國和歐洲國家播放。

法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」昨日舉行會議，通過CGTN的播放執照申請。據悉，CGTN早在去年12月已經向法國申請牌照。根據規定，只須要符合兩項技術條件，包括通過法國衞星廣播，以及訊號由法國發送，便可獲批牌照，毋須審查廣播內容。

委員會強調雖然不用審查頻道內容，但CGTN必須尊重法國相關法例，法國當局會留意CGTN是否遵守法規要求。根據1989年在歐洲理事會（Council of Europe）架構內簽署的《歐洲跨境電視公約》，在其中一個簽署國獲得合法播放權的機構，可以在其他簽署國中播放。英國亦是簽署國之一，雖然英國已退出歐盟，但仍是歐洲理事會成員，脫歐不影響外國媒體在歐洲全境播放的權利。這意味CGTN可以重返英國。

法國最高視聽委員會在新聞稿中表示，「由於英國脫歐，以及英國通訊管理局根據英國法律撤銷CGTN牌照，CGTN負責人向委員會接洽，請求認證其播放符合歐洲法律與法國規範。法國最高視聽委員會予以認可」。

然而，這也不代表CGTN可以肆無忌憚。法國最高視聽委員會將有權，對CGTN播放煽動仇恨暴力或不尊重人類尊嚴、誠信等內容時，下令開罰或停播。過去法國最高視聽委員會就曾因中東頻道犯下嚴重錯誤時勒令停播。

上月初，CGTN被指由中國共產黨控制而遭到「英國通訊管理局」（Ofcom）撤銷牌照。

中央社

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