中美角力以來，高科技技術被限制出口至中國，兩會即將審議的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》，都強調加強內地科技自力更生的能力。適逢美國政府換屆初期，全國兩會也勢必提出發展科技，趁機解決所謂的「卡脖子」技術，抗衡美國。

核心技術成關鍵

拜登政府上台個多月後，多項特朗普政府留下的禁令均未鬆綁，美國《華爾街日報》日前引述華府高級官員指，美方計劃與其他國家組成多個聯盟，防止中國取得某些技術。芯片一直都被中國視為「卡脖子」技術，全國人大將會審議的「十四五規劃」與2035遠景目標建議都有提到科技自強，中國工信部3月1日先行預告，指中國在十四五時期要把芯片產業的基礎打好，將會給予芯片製造業國家層面的大力支持，估計2025年自給自足率達七成。2035遠景規劃《建議》也強調要把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，打好關鍵核心技術攻堅戰。據日媒指，中國已大手買入二手半導體設備。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對本報表示，中國要自主研發「卡脖子」技術並非不可能，只是在中國「科技自強」的同時，其他地方都在不斷進步，「（中國）突破後又要普及，和時間賽跑一樣」，在核心技術都掌握在其他國家的前提下，中國要做到真正的技術自立也非幾年內可以做到的事。