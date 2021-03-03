港「一國兩制」完敗 須留意對台有否新論述

每年全國兩會，總理宣讀政府工作報告的其中一個焦點，是涉港涉台部份。由於香港已基本完全由內地管治，反對力量全面遭到壓制，讓外界關注今年的涉台部份，北京會否在再無後顧壓力下，對台更強硬甚至加速武統。獨立政治學者吳強向《蘋果》分析，指在「一國兩制」完全失敗下，要留意北京對台有何新論述。台灣國家政策研究基金會國家安全組副研究員李正修則相信，美國新政府上台，反減輕北京被迫動武的壓力。

總理李克強去年全國兩會宣讀政府工作報告時，涉台部份強調「反對台獨」，卻無提及「九二共識」，重申「促進統一」又未以「和平」作前綴，直至人大表決最終版才補回「在『九二共識』基礎上推動兩岸關係和平發展」說法。

至今年全國兩會召開前，突然對台下達「鳳梨禁令」，大陸涉台學者又放風指北京在反台獨與促進和平統一上會「兩手抓、兩手都要硬」。

吳強認為，香港「一國兩制」的失敗，令北京喪失對「兩制」的信心，所以更須留意兩會政府報告，是否在統一或反分裂上有更激進的新論述，「例如兩岸統一方式、兩岸政府的關係，甚至提出模糊的統一時間表」，如僅維持過去「和平統一」、「九二共識」的舊框架，「對台灣反而是好消息，反映北京仍在猶豫（下一步），想繼續維持現狀」。

他相信，習近平二度連任後，台灣問題會成其未來5至10年的重要舞台，因「文治（脫貧）之後就會轉向武功（統一台灣）」。

吳強指，中美關係未來會長期處於不穩定及高度對抗性，在西太平洋與中國「在科技、外交、經濟各方面展開激烈競爭」，美國會否介入台灣的安全問題，是決定於上述一系列的挑戰，「已不是簡單的護台問題，是能否保護民主陣營的問題」。

他形容，中國起碼已在南海及東海具有軍事優勢，掌握主動權，認為美國2023年重新在亞洲部署中程導彈前，台灣的處境最危險，「但偏安的台灣對自己身處的險境似渾然不覺」。

李正修估計，兩會政府工作報告的涉台部份，將不會有太多着墨，因習近平過去5年的對台工作基本失敗，「連藍營的人也不支持」，在宣傳與現實有太大反差下，只會概括重申要「爭取統一」。

早前《南華早報》有報道指，解放軍今年的國防預算增幅，不會像去年般有6.6%（約1.26萬億元人民幣），僅會追上通脹或與GDP增長率看齊，這會否成大陸放緩武統的指標？李正修認為，當美國由拜登上台，在中共眼中「台灣問題已變得不太關鍵」，沒有逼切收回的危機感，因拜登不會主動拿台灣來挑釁中共，相信「習近平會把焦點放在安穩掌權上」，不會輕率對台動武。

振興農村防影響政權

全國兩會召開前夕，中央及地方兩會均廣泛提出要振興農村和推動農業現代化。在中央聲稱成功脫貧前後，又發出中央一號文件和成立國家鄉村振興局，被外界視為北京要力爭縮窄貧富懸殊。時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，中共一向重視農村穩定，擔心會影響政權。

中共中央今年2月底發出的一號文件強調要全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化，解決種子和耕地兩個關鍵問題，確保糧產穩定。

中共總書記習近平上月25日宣稱脫貧全面勝利，指9,899萬農村貧困人口全部脫貧。同日，「國務院扶貧辦」正式改組「國家鄉村振興局」，目標是勿讓脫貧縣再墮「窮網」。不過，習近平自詡的脫貧「奇蹟」，貧窮標準僅為每日收入約10.6港元，較國際標準的約15港元低。

內地獨立政治學者吳強認為，北京宣佈成功扶貧，隨即推動振興農村，是為了推行新的農村和農業模式，「轉為工業化、規模化和節約化的農業生產」，所以要從農民手中收買土地，以實施高產的工業化農耕。

時事評論員劉銳紹指，相對城市，農村的基本社會保障更不足，所以要確保農村經濟、農民生活，這是「整個社會、國家最重要的穩定基礎」，所以要防止他們生亂影響政權。其次，習近平的所有脫貧工作也是由農村做起，如農村經濟不佳，「即證明其所謂的脫貧成績不亮麗」，所以要振興農村農業，交出一個「美滿管治成績出來」。

《蘋果》記者

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