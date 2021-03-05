中國宣佈禁銷台灣鳳梨（港稱菠蘿）後，除了民眾力挺台灣鳳梨，許多企業紛紛認購，地方政府也積極拓展外銷市場，屏東銀獅青果生產合作社農家第三代洪銘聰今（5日）在鳳梨外銷日本封櫃記者會中表示，他早預料有這一天，在2019年已取得歐盟認證，所以聽到禁銷大陸，「當天晚上照樣睡得很好」。高雄市農業局表示，加拿大響應訂購5,000箱鳳梨，數量還在增加中。另外，台灣農委會農糧署副署長姚志旺證實，輸往日本的台灣鳳梨定單快速增長，但最近有業界反映惡性減價競爭，若有證據就不會再發獎勵金，也不會提供輔導協助。

屏東縣府表示，屏東縣鳳梨為全台最早生產，4月將進入產季高峯期，今年屏東鳳梨持續外銷至日本西友超市（SEIYU），顯示去年進軍西友超市成效良好，發揮後續定單效應，屏東出產的金鑽鳳梨將在300多間西友超市分店銷售。

洪銘聰稱，台灣鳳梨早於2019年取得歐盟認證，2020年遇到武漢肺炎疫情，但透過日本西友超市，還是能順利銷日，他很感謝縣府，帶領果農堅持最好的品質，走向世界佈局，推展到日本及許多國家，未來還會輸往澳洲、加拿大。

洪銘聰指，2月26日收到中國禁銷台灣鳳梨的消息，其實他睡得很好，因為他在好幾年前就知道這一天即將來臨，27日有許多台灣民眾來到他的產地，抱着他說「你要加油」，並且以實際行動購買鳳梨，讓他感動到得流淚，他覺得台灣人實在太有感情，發生這種事，大老遠從高雄或屏東來關心我。

一同見證鳳梨銷日封櫃的屏東縣長潘孟安，除了感謝民眾力挺鳳梨，也呼籲不必急於現在搶購，現在銷往世界各地的鳳梨還不是最成熟的，縣府在農業處有銷售平台，希望在3月到5、6月，和各合作社洽商，以網購平台提供預購專線，企業團購、個人，統一供貨，採預購分流，避免一窩蜂造成產地失調，也避免排擠到其他水果，才是對農民最好的幫助。

另有報道指，有貿易商為搶日本定單出現減價速銷競爭的情況，過去一箱10公斤鳳梨約300元新台幣（下同；約84港元）以上，有貿易商喊出一箱10公斤200元（約56港元）。

有經營多年的日本外銷商表示，目前跟農民收的產地價沒有變，但有貿易商跟日本方報的到岸價格則是1,000日圓左右（約73港元），該外銷商稱，現在產地價格仍高，不明白為甚麼會有產地價惡性減價的消息傳出。農委會強調，若有業界惡意減價，將會不再發給運輸補助每公斤12元（約3.3港元）的獎勵金。

今年屏東鳳梨外銷至今共計3,782噸，出口總值達1億元（約2,800萬港元），外銷出口國家地區為大陸、日本、香港、新加坡、加拿大等；中午在高樹鄉進行銷日封櫃，下午在內埔鄉也有外銷香港封櫃啟航，再過幾周，將有外銷澳洲封櫃。

台灣農業局又稱，這次大陸禁止台灣鳳梨進口，反而大幅增加高雄農產外銷加拿大的數量，目前已在安排船期，期盼鳳梨產期的第一時間讓支持台灣農民的僑胞能趕快吃到家鄉美味。高雄市長陳其邁表示，台灣民眾想吃最新鮮的鳳梨不用等待，現在就可以直接在高雄首選電商平台訂購。

台灣《蘋果新聞網》/《自由時報》

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