兩岸疫情最新數字：大陸昨日（4日）新增9宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海6宗，天津1宗，湖南1宗，廣東1宗，另外新增2宗疑似個案。大陸累計確診89,952宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診960宗，死亡個案9宗。

針對國際上對中國因為技術落後才選擇發展滅活疫苗的質疑，中國疾控中心主任高福表示，各國根據自己的實際情況選擇疫苗研發的路徑，由於武漢病毒首先在中國被發現，「所以選擇了滅活疫苗這條路」。

高福又謂：「我們的技術一點兒也不落後，有活病毒才可以走滅活疫苗的研究路線。」他表示，中國在進行新技術的疫苗實驗，如腺病毒病毒載體疫苗、蛋白亞單位疫苗、mRNA疫苗等，有的處在3期臨床階段，有的已經上市了。

中國目前4種附條件上市的疫苗，3種都是滅活疫苗。在高福看來，中國帶頭走出了滅活疫苗路線，用數據證明了滅活疫苗的保護性，對世界具有重大的貢獻。他說：「我今年的提案就是針對免疫疫苗、免疫規劃，建議構建現代疫苗研究中心。」

另外，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長、全國人大代表張伯禮表示，不少武漢肺炎患者治癒後有焦慮、抑鬱等症狀，有些治癒者還會出現疲勞、出汗、心悸、胸悶、脫髮等症狀。張伯禮說：「但不要擔心，這些症狀都是可以恢復的。」張伯禮將在全國人民會議中就武漢肺炎患者康復問題提案，建議相關部門將患者康復期醫藥支出納入醫保，給予適當比例報銷。

中國青年網/ 微博

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