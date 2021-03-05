中國財政部的預算報告今（5日）公佈，國防預算支出為1.35萬億元人民幣（約1.62萬億港元），增長6.8%，高於去年6.6%的增長。美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）於美東時間4日表示，美方協助並鼓勵台灣進行國防投資，增強國防實力與威嚇力，提供台灣不對稱戰力以自我防衞，持續對台軍售，至關重要。同時，戴維森也指出解放軍軍機頻繁出沒台灣周邊領域，他對未來6年深感關切，認為拜登政府應該要對台灣推動重大軍售，以讓台灣可能自我防衞任何來自中國的軍事威脅。

戴維森以視像出席華府智庫美國企業研究所（AEI）的對話，他指出，印太地區是全球最為關鍵的區域之一，從現在到2026年間將面對不少挑戰。他擔憂中國可能試圖改變區域現況，而這樣的改變將是永久的。他說：「中國尋求新的世界秩序，亦即中國的國家力量比國際法更為重要。」

戴維森也花了不少篇幅解釋美國國防部提出的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），表示這是美國國防部年度預算的優先項目之一。

據報道，印太司令部已向國會提出報告，將「太平洋威懾倡議」的預算從2021財政年度的22億美元（約170億港元），增加到2022財政年度的46億美元（約357億港元），並計劃在未來5年投入273億美元（約2,119億港元）。印太司令部將利用這筆經費在關島與帛琉等地，部署神盾導彈防禦系統、戰術雷達等軍事設施，強化防禦能力。

被問到對台海緊張局勢的看法時，戴維森稱過去幾個月來，解放軍在台灣周邊的空中行動有所增加，甚至侵入台灣防空識別區，近來中國海警船也在釣魚台海域周邊出沒。

另外，俄羅斯衞星通訊社（Sputnik）報道，戴維森說：「以中國解放軍的戰機、轟炸機、船艦數量，以及其能力增進來看，我對未來6年的局勢深感關切。」他指出美國將協助並鼓勵台灣進行國防投資，增強國防實力與威嚇力，並提供台灣不對稱戰力以協助台灣防衞；同時，美國政府持續向台灣軍售，協助實現威嚇戰略也極為重要。

中央社／俄羅斯衞星通訊社

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