芬蘭媒體今日報道，中國極地研究中心2018年曾派代表團到位於芬蘭北部、北極圈內的小鎮凱米耶爾維（Kemijärvi），提出購買或租賃當地機場作為北極研究機場，但遭芬蘭軍方拒絕。事件至今才對外公開，芬蘭的中國研究學者均為之吃驚。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報道，這個代表團由中國極地研究中心主任、中國國家海洋局極地考察辦公室主任以及一名中國駐芬蘭武官的助理少校領隊，2018年到凱米耶爾維提出購買機場的計劃。機場將用於北極研究飛機起降用，中方不排除全額負擔翻修、擴建當地機場的費用。

凱米耶爾維市長蘭塔仁（Atte Rantanen）對芬蘭國家廣播公司表示，中國想在此地建造北極研究的空運基地，預計會有載運研究測量器材的大型飛行機具在此起降。

凱米耶爾維位於芬蘭北部北極圈內，離俄羅斯邊境只有不到100公里；在幾百公里外，有俄國柯拉半島（Guoládat）的軍事基地。中方欲購買的機場恰好位於芬蘭軍方重要軍事演練場羅瓦耶米（Rovajärvi）附近，具有重要戰略地位。

芬蘭國防部顧問沙力南（Anu Sallinen）表示，這樣具有特殊戰略價值的地點不能落入外國政府手中，除了芬蘭法律有相關規定外，歐盟在去年10月也通過相關法規，避免此類事件發生。

芬蘭拉普蘭大學（University of Lapland）教授諾優仍（Matti Nojonen）表示，中國在世界各地都有類似的動作，但在芬蘭卻是第一次，令人驚訝。該大學北極中心教授庫伊若瓦（Timo Koivurova）則指，中國極地研究中心跟芬蘭以及其他北歐國家的研究單位交流頻繁，但他從未察覺中國對凱米耶爾維機場或其他芬蘭土地的興趣。對於此消息他感到很意外。據他觀察，中國在極地研究上十分積極，有非常大量投資。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！