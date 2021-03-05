國務院總理李克強今早發表工作報告，強調中方將「精心籌辦北京冬奧會、冬殘奧會」。身處美國華盛頓的前學運領袖王丹在美東時間4日在Facebook發起聯署，要求國際應抵制中國侵害人權與壓迫的行為，取消北京2022年冬奧主辦權，認為「一個法西斯政權，不配舉辦冬奧會！」目前，已有188名學者、民運人士參與聯署。

王丹呼籲，鑑於中共在香港全面執行惡法《國安法》，加緊對香港民主力量的鎮壓，昨日（4日）竟全部關押幾乎所有香港重要的民主力量人士。香港的「一國兩制」早已經不存在，現在的香港，不僅「一國兩制」早已不存在，而且已經淪落為一個大監獄。

王丹表示，除了香港，中共在新疆推行國際認證的種族滅絕政策、拉高對民主台灣的武力威脅，在境內大肆鎮壓政治異見人士，並向海外擴張反民主的意識形態，「這樣的政權，已經具備法西斯政權的性質，不配主辦奧運會這樣重大的國際體育活動」。

他提到，中共這個政黨和政權的惡行，與奧運體現的「多元」、「平等」、「遵守規則」等基本精神完全背道而馳。而且，如果任憑北京舉辦2022年第24屆冬奧會，必助長中共政權的法西斯氣焰，使其進一步挑戰國際社會的民主發展原則，惡化中國的人權狀況。

王丹又批評，中共舉辦奧運不是為了中華民族的利益，而是為了鞏固其暴政的統治基礎。他又強調，中國要被世界尊重，應該要建立在普世價值的基礎上，而中共的所作所為，實際上是在抹黑中國。在中共政權未能切實改善人權狀況，停止上述各項迫害人權的行為之前，呼籲各國政府共同抵制2022年北京冬奧會。

王丹的網上呼籲，已獲得吾爾開希、王軍濤、李恆青、胡平在內，188名旅居海外的中國民運人士、學者，以及多名外籍學者響應。

Facebook／中央社

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