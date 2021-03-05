國務院總理李克強今早發表政府工作報告，他強調，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。他並指，要完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。

在台灣部份，他引述國家「十四五規劃」提出，要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、融合發展，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。在深化融合發展方面，要完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，持續出台實施惠台利民政策措施，台灣同胞分享發展機遇，參與大陸經濟社會發展進程。同時，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，推動兩岸金融合作，支持符合條件的台資企業在大陸上市，並推進不同合作平台建設。

在人文交流方面，報告稱會推動兩岸文化教育、醫療衞生等領域合作，及加強兩岸基層及青少年交流，團結台灣同胞共同反對台獨分裂活動。

人民網

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