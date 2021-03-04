百年老店北京同仁堂集團有高層相繼被查，繼集團董事長高振坤上月22日因涉嫌嚴重違紀違法，遭當扣查後，北京市紀委監委昨日披露，集團前總經理劉向光也涉嫌嚴重違紀違法，現正接受紀律審查和監察調查。劉前年涉及同仁堂被爆以回收過期蜂蜜再生產被免職。

回收過期蜜糖再產被免職

現年57歲的劉向光為天津人，先後任北京同仁堂副總經理，總經理，黨委副書記、總經理等職務。2018年12月，同仁堂被媒體揭發其旗下的北京同仁堂蜂業所外判的瓶裝蜂蜜生產商「鹽城金蜂」，回收過期蜂蜜、涉嫌更改生產日期，同仁堂之後因事件被罰款1,408萬元人民幣（約1,690萬港元），品牌聲譽亦受損。劉在2019年2月因此被撤銷黨內職務，免去總經理職，降為普通職工。時任董事長高振坤也是事件中被處分的14名高層之一，當時遭黨內嚴重警告。

同仁堂具有351年歷史，其門店已由1949年的1.6萬家，至今剩下約1,600家。這家老字號目前擁有安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸和同仁烏雞白鳳丸等王牌名藥，可生產2,600多種藥品和保健食品。但近年也多次傳出質量有問題，如2016年同仁堂因質量問題被點名六次，涉及翻白草、加味左金丸、熟地黃等多個品種；2017年則各種質量問題曝光逾10次。

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