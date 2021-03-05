日本《讀賣新聞》今（5日）報道，駐日美軍假想「尖閣諸島」（中國稱釣魚台）「出事」，原計劃今年2月在尖閣諸島周邊海域進行訓練，後來因惡劣天氣取消。報道稱，美軍在「尖閣諸島」周邊訓練實屬罕見，此舉有意牽制中國。

報道稱，為了「防衞」和「奪回」尖閣諸島，美軍似乎試圖強化其向登島部隊、周邊海域派遣船隻的供應能力。針對此次駐日美軍的訓練計劃，日本政府相關人士稱，這是美方對尖閣諸島問題的明確表態，有意通過罕見的訓練展示其重視盟國的姿態，試圖牽制中國。

日媒：美軍第一島鏈部署導彈打擊網

中國不斷擴張軍事力量，美國為強化傳統嚇阻能力對抗中國，未來6年將投入近274億美元（下同，約2,127億港元）用於印太地區，計劃沿第一島鏈部署針對中國的精準打擊導彈網絡。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報道，美國國會議員比較過去的「歐洲嚇阻倡議」（EPI），在2021會計年度的國防政策法案創設「太平洋嚇阻倡議」（PDI），以因應五角大廈將重點轉為對中國維持競爭優勢。

美軍印太司令部在提交給國會的書面列出5大重點任務，包括聯戰殺傷力、兵力設計與態勢、強化盟邦與夥伴、演習驗證與創新、強化後勤與安全容許。

日經新聞（Nikkei）報道，美軍印太司令部在提交給美國國會的「太平洋嚇阻倡議」說明指出，美國未來最大的危險仍是傳統嚇阻力量的流失。

美軍提出的具體作法包括：在國際換日線以西、沿着第一島鏈部署精準打擊網絡的整體聯合部隊；在第二島鏈整合空中導彈防禦等

未來6年總計投入274億美元，相較2015到2020會計年度增加36%，反映出美國對於中國在台灣、東海及南海的活動更為戒慎。

傳重慶副市長李波將任IMF副總裁

中國政府將委任具有深厚美國經驗的律師，擔任中國駐國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）的副總裁。目前中國正尋求修復與美國的關係以及在多邊經濟領域獲得更大的話語權。

李波是中國央行的資深人士，曾參與起草關於洗錢、跨境交易和信用報告的關鍵法規。知情人士稱，李波將接替張濤擔任IMF副總裁。李波目前擔任重慶市副市長，對李波的最新任命可能會在今年全國人大會議後很快宣佈。重慶是位於中國西南部的重要城市，以往在這個直轄市任職會被視為官途晉升的階梯。

四川純素食幼稚園受查

四川成都新都區有一家標榜「推崇國學」的純素食幼稚園「德音學堂」，給發育關鍵階段的幼童吃全素食。新都區教育局德育與宣傳科一名工作人員昨表示，教育局已成立調查組介入，相關工作人員已去現場。對於該幼稚園是否有辦學資格，該工作人員表示尚不清楚，將會發出通報交代。同日，新都區市場監督管理局一名工作人員回應指，已關注該情況，目前該局餐飲部門正配合教育局調查。

南韓：中國非法捕撈不斷增加

韓聯社報道，韓國海洋水產部今日表示，昨日抓獲4艘在全羅南道新安郡和濟州道海域非法捕撈的中國漁船。

其中西海漁業管理團在晚上7時30分許在全羅南道新安郡黑山面紅島西北方向約38.9公里海域處抓獲了正在非法捕撈的中國雙拖網漁船——魯榮漁A號和B號。兩艘漁船均為111噸級，各有9名船員，涉嫌偽造噸位和捕撈報告。西海漁業管理團已將此案移交檢方，檢方將於當天公佈罰款內容。

西海漁業管理團表示，南韓有關部門為防止疫情傳播盡量避免登船檢查，但近期趁此機會進行非法捕撈的中國漁船不斷增加。有關部門將加大登船檢查力度，保護國家漁業資源。

華為：助企業養好豬

外界早前傳華為將「跨界養豬」，華為機器視覺總裁段愛國昨日回應「華為不養豬，而是賦能企業養好豬」，同時透露已有大型養豬企業找上華為，希望透過華為的AI技術為養豬業賦能。

段愛國今年2月曾在網上爆料，指華為要進軍「智慧養豬」，提供數碼化、智慧化和無人化的AI養殖技術。該爆料引發外界輿論，將此事與網易養豬做連結，猜測華為將走上相同道路。

據悉，網易為中國網路科技公司，創辦人丁磊在2009年宣佈進軍養豬業，引發譁然。如今，丁磊已成「養豬大戶」，並在中國養豬界樹立地位。

綜合報道

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