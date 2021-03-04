時裝雜誌封面的模特兒，往往是身材高䠷的年輕美女，但廣東一名95後年輕人就拒絕隨波逐流，經常找年近70歲的祖母做攝影女主角，至今已拍攝超過1萬張照片，效果不遜於各大時裝雜誌的封面，意外地在網絡爆紅，網友大讚照片溫馨。

24歲的李啟航拍攝祖母的照片在網上平台，以短片的形式展示。其中一張照片，年近70歲的祖母穿着最樸素的衣服、戴着斗笠，表情自然地對着鏡頭，背景是廣闊的農田，呈現出海報一般的感覺。不少網友大讚祖母很有風采和氣質，又感嘆斗笠由祖母戴着，像貴價名牌貨。

李啟航表示，自高中開始愛上了攝影，父母送給他一台數碼相機更令他愛不釋手，由那時開始，就經常找祖母作攝影對象，至今已經為祖母拍了過萬張照片。

李啟航印象最深刻的，是祖母穿着紅毛衣，拿着書本坐在椅子上面，李啟航先拍了一張正面的，再以仰拍的視角拍了幾張。當天天氣很好，天空很藍，與祖母的紅色毛衣形成了強烈的對比。白天的光線令祖母臉上的皺紋清晰可見，祖母亦自然地看着孫兒的鏡頭，溫柔地笑了笑。李啟航指拍攝時祖母都很配合，有時幾分鐘就拍出來了，也有的要半個小時，最長一、兩個小時就能完成，而且祖母也樂在其中。

李啟航指，照片的靈感都是來自雜誌和電影海報，例如會模仿時裝雜誌《Vogue》的照片。今年情人節，李啟航更帶着祖母去河邊放煙花，在日落時分點起煙花，夕陽和煙花相映成趣，「拍出來也很有大片的感覺」，祖母也是第一次看到煙花，也很享受。

原來李啟航在上小學以前，一直與曾祖母及祖母一同生活，3人感情非常要好。李啟航9歲時曾祖母去世，祖母就成為李啟航的精神寄託。他形容祖母是最普通，但勤勞、寡言、溫柔善良的農村婦人，希望可以用相機記錄不同時期的祖母。

紫牛新聞

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