全國人大會議今早9時在北京召開，國務院總理李克強發表政府工作報告，全長約1小時。據報，人大議程亦會包括審議《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》議案。

內媒昨晚公佈會議的議程，同時列出今年人大會議的10項議程，香港選舉制度的議程則被排在第七項。消息稱，北京有意將香港立法會選舉的議席由現時70席加至90席，原只有1,200人的選舉委員會則會增加一個界別至1,500人。據了解，北京擬取消5個「超級區議會」議席，並倡設立資格審查委員會審查候選人資格。

國務院總理李克強在「十四五規劃港澳部份」表示，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

翻看歷年來李克強發表的工作報告，他於2020年在報告中並沒有提及「反對外部勢力干預港澳事務」，但官媒《人民日報》在新聞稿中卻提及「反對外部勢力干預港澳事務」，該篇新聞隨後被刪除。今年則有特別提到「堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」，內容也沒有提及2018年曾明言要「全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政」。今年亦從去年的建立維護國家安全機制，改為落實相關法律及執行機制。

手機用戶請按此：總理李克強歷年來的工作報告比較

支持香港提升國際金融中心

報告又指，要支持香港，提升國際金融，航運，貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。又會支持香港建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，支持香港服務業向高端高增值方向發展，並支持香港，發展中外文化藝術交流中心。 要完善港澳融入國家發展大局。

報告表示，要完善港澳融入國家發展大局，與內地優勢互補，協同發展機制。支持港澳參與及助力國家全面開放和現代化經濟體系建設，打造共建「一帶一路」功能平台，深化並擴大內地與港澳金融市場互聯互通。報告又提出，要完善便利港澳居民在內地發展和生活居住的政策措施，加強憲法和基本法教育、國情教育，增強港澳同胞國家意識和愛國精神。

李克強指，今年經濟增長目標為6%以上，是在去年疫情下破天荒不設目標後，再次訂出具體增長目標。總理李克強在工作報告中表示是考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展，又指經濟增速、就業、物價等預期目標，體現保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利於實現可持續健康發展。

內地經濟去年第二季起轉跌為升，全年錄得2.3%增長，好過市場預期，全年國內生產首次突破100萬億。

GDP增長目標

年份 目標增長（實際增長）

2021年 6%以上

2020年 無 (2.3%)

2019年 6%-6.5% (6.9%)

2018年 6.5% (6.6%)

2017年 6.5% (6.9%)

2016年 6.5%-7% (6.7%)

《蘋果》記者／商業電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！