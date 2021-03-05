繼早前維吾爾女寫書揭露自己教育營3年悲慘日子，越來越多聲音關注再教育營的情況。自由亞洲電台再有關於再教育營的報道，一名維吾爾企業家在再教育營被拘禁3年，期間體重暴跌，並且2月下旬獲釋後3日突然過身。

報道指，從事紡織品買賣的企業家Kurbanjan Abdukerim2月23日於新疆一個再教育營中獲釋，但3日後就過身，屍體更隨即在警方的監督下埋葬。他的前鄰居、目前於歐洲流亡的Zibibulla向自由亞洲電台表示，是在2月27日收到Abdukerim過身的消息。

Zibibulla指Abdukerim曾計劃到沙地阿拉伯的聖城麥加朝聖，懷疑因此而被當局視為極「極端宗教主義」，於2018年將他拘柙於再教育營內，Abdukerim進入教育營之前身體健康，體重約220磅，但3年之後獲釋，體重暴跌，僅餘下117磅。

有新疆當地的官方確認Abdukerim的死訊，但否認認識他本人或他家屬，目前亦未能確定Abdukerim的死因。

Abdukerim是90年代首位紡織商人於新疆阿圖什市設廠，主力生產絲巾。Abdukerim和太太有4個小朋友，目前仍然在新疆境內。

新疆維吾爾族的人權問題近來備受國際關注，美國政府和加拿大先後將中國打壓新疆維族列為種族滅絕罪。中國方面多次否認指控，又批評外國粗暴干涉中國內政。

自由亞洲電台

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