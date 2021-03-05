內地民族主義高漲，動輒就聲稱要抵制外國貨的行動，日本產品更因為「國仇家恨」經常成為內地人抵制的目標。日本時裝品牌Uniqlo（內地稱「優衣庫」）宣佈日本分店下調售價，但國外分店，包括中國的分店則沒有同樣措施。事件引起中國消費者高度關注，甚至連官媒《環球時報》亦有報道，指Uniqlo此舉「惹怒了最大海外市場的消費者」。

日本迅銷集團3月4日宣佈，由於武漢肺炎疫情導致日本個人、家庭和企業經歷前所未有的困難，旗下Uniqlo與GU於日本的所有分店，從3月12日起降價9%，消息傳出後，引發眾多中國消費者的高度關注，希望中國的分店都會跟進。不過，中國的Uniqlo就未有跟隨總公司的決定，官方回應查詢時表示：相關品牌本次在日本本土的價格調整，是配合日本政府政策。對於日本以外的市場，目前沒有相關計劃。

內地民眾等待Uniqlo減價的願望落空，《環球時報》就為他們「出頭」，批評迅銷集團的做法是「區別對待國外消費者」，市場策略引起中國消費者不滿，亦令眾多網友對有關做法感到不解。

報道中提到，截至2020年11月Uniqlo全球2,298間分店中，中國佔791間，僅次於日本的815間，2020的業績顯示，中國市場的營業收入佔Uniqlo海外市場的54%，盈利能力上，中國市場的營業利潤率為14.4%，高於日本本土市場。

報道指，有中國消費者認為，作為Uniqlo最大海外市場，為該品牌貢獻重要的營業收入，減價活動也應該在中國推行。報道又引述中國網民，批評Uniqlo對所有消費者不能一視同仁，「如果不降價就不買」，相關話題更於4日被推上微博熱門搜尋榜。

《財經天下》的文章指，有國內的消費者反映，內地Uniqlo分店中，以往常見的79元人民幣（下同，約95港元）、99元（約119港元）的衣服幾乎找不到，取而代之的是799元（約957港元）甚至1299元（約1,556港元）的產品。在大眾印象中，這個平價品牌已經變得「買不起」，文章又引述一項調查指，Uniqlo對於消費者的綜合吸引力已從84%掉到81%，Uniqlo原本最令人滿意的理由是價格平，但隨着價格優勢逐漸消失，Uniqlo曾經的忠實粉絲也許將棄它而去。

內地網民講啲乜：

第一眼的意中人：降價了那些網紅主播更加放肆地試穿童裝了。

隱痛xy：那就不買啊，買國貨呀，支持國貨不好嗎？

賣不出衣服的小哥哥：最大的市場，當然捨不得降價。

orange_奶橘：還以為全世界都降價了，只有中國不呢。

會玩滑板的煎蛋：這是拿中國的市場養活日本的市場。

新浪微博／《環球時報》／《財經天下》

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