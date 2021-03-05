內地網上商業蓬勃，農民毋須再單靠賣農產品過活，甚至可以透過網上授課致富。江蘇徐州豐縣43歲的果農陳厚武憑着在網上提供收費課程，短短兩年時間，收入120多萬元人民幣（下同，約143萬港元），並且帶領許許多多的果農走上致富之路。不過有全國政協提出，當局要完善國內法例，規管網上直播及帶貨所衍生的問題。

「我想通過我的課程，讓大家學到技術和知識，依靠自己的本領把果樹管理好，結出更多大蘋果，把日子過得更好。」陳厚武指自己曾次失敗，浪費了許多時間，不想其他農民重蹈覆轍。19年前，陳厚武從父親接手果園，

2019年4月，他在外地做果樹技術總監時，發現很多工人在看網上短片。陳厚武當時開了第一場直播，已有有280多人觀看，後來維持在每天400多人的數量，如今每晚能到3,000人之上。去年，陳厚武全年直播達362場。

目前，陳厚武共推出7個收費課程，總收入達到120萬元，超過1.25萬人購買。陳厚武目前，這意味1.25萬名果農學會果樹種植管理技巧，他們能夠依靠自己的能力致富了。

在網上直播帶來無限商機，亦同時衍生負面問題。有全國政協委員在正在舉行的兩會上提出建案，認為要通過完善法律體系、加強行政監管等引導直播帶貨良性發展。

全國政協委員、重慶靜昇律師事務所創始合夥人彭靜帶指出，直播帶貨行為缺乏有效監管。「爆款」變「劣品」、「代購名品」變「山寨高仿」以及「三無產品」等直播帶貨質量問題現象頻生，甚至還存在無人售後或售後不力等問題。但是，由於直播帶貨具有即時性和商品信息不充分性特點，「刷單」、「買粉」等更是成為行業潛規則，消費者發現問題後難以聯繫主播或商家進行退換貨，平台和職能部門難以及時發現、全面取證和有效監管。

彭靜建議完善法律體系，根據網絡直播產業的發展趨勢、自身特點及立法現狀，出台一部內容全面而兼顧各方訴求的專門性的網絡直播行業的法律已迫在眉睫。監管層面，彭靜建議政府各部門明確職能，設定合理規則，細化監管範圍，平衡各參與主體之間的關係。

紫牛新聞／澎湃新聞網

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