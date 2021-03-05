國務院總理李克強在政府工作報告中，今年重點是「深化多雙邊和區域經濟合作， 堅定維護多邊貿易體制」，他強調，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）盡早生效實施、《中歐投資協定》簽署，加快《中日韓自貿協定》談判進程，積極考慮加入全面與進步《跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。在相互尊重基礎上，推動中美平等互利經貿關係向前發展。「中國願與世界各國擴大相互開放，實現互利共贏。」

李克強形容，去年中國特色大國外交卓有成效，習近平等黨和國家領導人通過視像方式主持中非團結抗疫特別峯會，出席聯合國成立75周年系列高級別會議、世界衞生大會、G20領導人峯會、亞太經合組織領導人非正式會議、中國—歐盟領導人會晤、東亞合作領導人系列會議等重大活動。堅持多邊主義，推動構建人類命運共同體。支持國際抗疫合作，倡導建設人類衛生健康共同體。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

李克強表示，要堅持獨立自主和平外交政策，積極發展全球夥伴關係，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。堅持開放合作，推動全球治理體系朝更公平合理的方向發展。持續深化國際和地區合作，積極參與重大傳染病防控國際合作。他又指，願同所有國家在相互尊重、平等互利基礎上和平共處、共同發展；攜手應對全球性挑戰，為促進世界和平與繁榮不懈努力。

人民網

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