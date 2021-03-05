全國人大會議今日（5日）召開，議程包括審議「完善」香港選舉制度。全國政協主席汪洋在工作報告中亦提到加強港澳青少年愛國主義教育，全國政協委員周春玲建議要培養香港青年愛國者做意見領袖，支持有意來港的老師赴港任教，港區全國人大代表陳勇亦建議，在香港設立抗戰歷史紀念館。

周春玲指，要培養一些90後甚至是00後的青年，在年輕人的平台傳遞「愛國愛港」概念，她認為政協委員應該要了解年輕人的想法，並同時來發掘當中的愛國者，亦可以利用自己的社會資源給予支持，讓這些年輕人成為同齡群體中的意見領袖，傳播更多愛國愛港的聲音。

周春玲又提到，香港政府對於改革通識科仍然遇到教協等的阻力，認為要從國家層面加大力度應對。同時她認為加強培養香港青年教師，例如安排他們到內地試教或實習，讓他們了解內地，同時要支持內地老師赴港任教，深化兩地教育界交流。

她亦認為，內地的漢服、說唱音樂及內地影視作品等對香港年輕人更有傳播力，未來應該盡量搭建相關平台，利用中國的流行文化去接觸感興趣的香港年輕人，循序漸進地帶他們了解內地的科技和文化。

至於港區全國人大代表陳勇則建議，要在香港建立抗戰歷史紀念館，令香港的抗戰遺迹得以保存，同時將抗戰歷史加入學校的學習教材，讓下一代記得和平的珍貴。

央視新聞／文匯報

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