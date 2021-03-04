第13屆全國人大四次會議今日召開，在昨晚的記者會，發言人張業遂被問到今年的軍費增長是多少時，沒有正面回應，只是表示中國的軍費是透明的，每年都在國家預算草案中。他又說中國奉行防禦性政策，不會針對、威脅任何國家。在回應中美關係時，張亦沒有如去年一樣強勢，只是表示各國互相尊重，是可以和平共處的。

稱國防開支透明

全國人大開幕前的記者會昨晚9時40分在人民大會堂召開，發言人張業遂指，全國人大會議今日上午開幕，下周四（11日）閉幕，會期共七天。他又公佈議程，當中有十項，頭兩項為審議《政府工作報告》和審查「十四五」規劃和「2035年目標綱要草案」。

當他被韓聯社記者問到今年中國軍費是多少，以及中國會否會對其他國家造成威脅時，他沒有直接回應軍費的增長，他只是表示，中國的國防開支與國家經濟發展水平相協調，又指保持國防開支適度增長，是要達至維護國家主權等目的。張指，中國的國防開支是公開的，每年都在國家預算草案中。

去年中國公開的軍費為1.268萬億元人民幣（下同，約1.52萬億港元），前年則只有1.189萬億元（約1.43萬億港元），公開的升幅為6.6%。但事實上，去年一間國際研究所曾公佈，中國2019年的全球軍費已達約兩萬億港元。張業遂稱，中國奉行防禦性政策，加強國防建設不會針對、威脅任何國家。

當被問到中美關係時，曾任駐美大使的張業遂表示，中國對美國抱持不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏的關係，他說各制度可和平共處，但要先尊重不干涉內政、和平解決爭端等準則，現以兩國元首通話作為契機，可加強溝通，推動中美關係穩定發展。去年張業遂回應中美關係問題時略為強硬，當時他指中國不惹事，但也不怕事，將堅定不移捍衞自身主權、安全和發展利益。

央視