國務院總理李克強今早發表政府工作報告，當中提及「十四五」規劃以及今年各項經濟、社會與民生政策目標。

李克強政府工作報告所定的具體目標：

1. 「十四五」（第十四個五年規劃，2021年至2025年）主要目標：

● 經濟運行保持在合理區間

● 常住人口城鎮化率提高到65%

● 人均預期壽命再提高1歲

● 科研經費投入年均增長7%以上

● 城鎮調查失業率控制在5.5%以內

● 基本養老保險參保率提高到95%

● 勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.3年

2. 今年主要目標：

● 國內生產總值增長6%以上

● 城鎮新增就業1,100萬人以上

● 居民消費價格漲幅3%左右

● 單位國內生產總值能耗（Energy Consumption per Unit of GDP）降約3%，主要污染物排放量繼續下降

● 糧食產量保持在1.3萬億斤以上

● 進出口量穩質升，國際收支基本平衡

3. 今年部份重點工作：

● 財政：今年赤字率擬按3.2%左右安排，不再發行抗疫特別國債

● 基建投資：地方政府專項債券3.65萬億元，優先支持在建工程；中央預算內投資安排6,100億元

● 減稅：個人增值稅起徵點由月入10萬元升至15萬元；小微企業和個體工商，應納稅所得額不到100萬元，減半徵收所得稅。

● 降費：中小企業寬頻和專線平均資費再降10%

● 消費：穩定增加汽車、家電等大宗消費

● 鄉村振興：做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接

● 對外開放：推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）盡早生效實施、中歐投資協定簽署；加快中日韓自貿協定談判進程，並積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定( CPTPP)

● 環保：北方地區清潔取暖率達到70%；落實長江十年禁漁，實施生物多樣性保護工程

● 醫保：居民醫保和公共衞生服務人均補助分別再增加30元和5元

● 住房：規範發展長租房市場，降低租賃住房稅費負擔

● 文體：精心籌辦北京冬奧會、冬殘奧會

● 港澳台：完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制

● 推進「科技創新2030－重大項目」，中央本級基礎研究支出增長10.6%

新華社

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