國務院總理李克強今早開幕的全國人大會議上，發表的政府工作報告，其實只是「精簡版」。內地媒體報道，今年的政府工作報告首次有兩個版本，一個是李克強宣讀的是「精簡版」，而另一個則是供人大代表審議的「長版本」。報道指，長版本將會在審議通過後，才會向社會公佈。

李克強今日宣讀政府工作報告約有30頁，大約花1小時，可是，《新京報》的報道則指，今日宣讀的「精簡版」是今年首創，目的是要配合壓縮會議時間的要求。

目前內地媒體所引述的內容，都是李克強宣讀的精簡版報告內容，例如他所提及的港澳部份，只是提及要「繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制。未見內媒有引述長版報告中的內容。

另外，在約1.6萬字的政府工作報告中，單是「穩」字已經出現64次。其中，他在重點工作部份直接點明，要「堅持穩中求進工作總基調」，並重申「扎實做好『六穩』工作、全面落實『六保』任務」。而提及今年經濟增長目標時，亦表明要保持「經濟運行在合理區間的要求，和今後目標『平穩』銜接」。

中央社的報道認為要反面理解，指「穩定」邏輯的另一面，便反映了當局仍面臨許多「不穩定」因素。報告中，李克強表示中國仍面臨疫情全球蔓延，國際形勢中不穩定、不確定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻；國內疫情防控仍有薄弱環節，經濟恢復基礎尚不牢固等挑戰與困難。

報道亦發現，今年李克強在發表報告時，雖未如往年被拍到「頻頻擦汗」，但在長達一小時的報告過程仍難免口乾舌燥，頻頻喝水，報告時停下接受現場代表掌聲的次數也較往年少，更數度出現「搶拍」，即台下代表掌聲才剛響起，李克強竟逕自的繼續讀下去，顯得有些尷尬。

《新京報》／中央社

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