全國兩會正在舉行，國務院總理李克強在政府工作報告中強調，擴大內需戰略、深化供給側結構改革有機結合，形成強大國內市場，並立足國內大循環，促進國內國際雙循環，是解決目前經濟問題的重中之重。而商務部今日則發佈「關於組織開展好2021年消費促進活動的通知」，要求各地商務主管部門「提升傳統消費，培育新型消費，全面促進消費」，鼓勵民眾買買買。

商務部的通知指出，這是當局首次推出以年度為單位的消費促進活動，目的是刺激國內消費，鼓勵民眾買買買，以促進形成強大國內市場、發揮消費基礎性作用、暢通國內國際雙循環。

通知強調，要要圍繞「提升傳統消費，培育新型消費，全面促進消費」的主題，推出消費促進新平台，把握四季消費特點、培育節慶假日消費熱點、釋放夜間週末周邊消費潛力，因地制宜、貫通全年促消費。

當局又要求結合商務重點工作，匯聚內外貿、產供銷、上下游各類資源，商旅文體、吃住行娛多元融合促消費。強化網上及實體經濟的合作，引入新技術、新平台、新場景、新業態，創新模式促消費。同時，要加強城鄉互動、區域協同、內外聯動，涵蓋全域促消費。

通知要求地方商務主管部門提高「政治站位」，從全面促進消費、堅定實施擴大內需戰略高度，謀劃部署全年消費促進活動。

中新社

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